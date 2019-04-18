«Недострой» в Крупице ушел с молотка за $36 тысяч долларов — итоги аукциона

Нашел нового владельца и участок с незавершенным строительством в д. Динаровичи Лошанского сельсовета. Готовность небольшого дома общей площадью 27 квадратных метров составляет 12%. Фундамент выполнен из железобетонных блоков. Участок оснащен электричеством и газом.

Лот был выставлен на аукцион за 7.827 рублей. «Недострой» оценен в 1.227 рублей. За лот боролись 2 человека. Участок с незавершенкой продан с молотка за 8.610 рублей, или 4.108 долларов США.

Продан с молотка и участок с «недостроем» в аг. Лошаны Лошанского сельсовета. Готовность не завершенного строительством жилого дома составляет 12%. Общая площадь строения насчитывает 105 квадратных метров, фундамент выполнен из бетона. К участку подведено электричество.

На лот было подано 4 заявки. При начальной цене 20.346 рублей, в том числе дома — 4.146 рублей, он реализован на аукционе за 32.769 рублей, или 15.636 долларов США.

На участок с «недостроем» в квартале новой коттеджной застройки в г.п. Мачулищи Мачулищанского сельсовета подали одну заявку. Из коммуникаций имеется только электричество. Готовность незавершенного строительства составляет менее 1%. Общая площадь дома составляет 108 квадратных метров, фундамент свайный бетонный.

Лот оценен в 24.215 рублей, (дом – 215 руб.) и продан единственному заявителю за 25.425 рублей, или 12.132 доллара США.



