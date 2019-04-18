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«Недострой» в Крупице ушел с молотка за $36 тысяч долларов — итоги аукциона

19.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Недострой» в Крупице ушел с молотка за тысяч долларов — итоги аукциона
Участок в Чуриловичах

На участок с «недостроем» в агрогородке Крупица претендовали 4 человека. Готовность жилого дома составляет 10%. Бывший владелец возвел цокольный этаж (готовность – 69%) и погреб (готовность — 100%). Фундамент дома железобетонный, общая площадь 133 квадратных метра. К участку подведены электричество и газ.

Лот оценен в 35.553 рубля, в том числе «недострой» — в 15.553 рубля. Его удалось реализовать на аукционе за 76.211 рублей, или 36.365 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

«Недострой» в Крупице ушел с молотка за тысяч долларов — итоги аукциона

Нашел нового владельца и участок с незавершенным строительством в д. Динаровичи Лошанского сельсовета. Готовность небольшого дома общей площадью 27 квадратных метров составляет 12%. Фундамент выполнен из железобетонных блоков. Участок оснащен электричеством и газом.

Лот был выставлен на аукцион за 7.827 рублей. «Недострой» оценен в 1.227 рублей. За лот боролись 2 человека. Участок с незавершенкой продан с молотка за 8.610 рублей, или 4.108 долларов США.

Продан с молотка и участок с «недостроем» в аг. Лошаны Лошанского сельсовета. Готовность не завершенного строительством жилого дома составляет 12%. Общая площадь строения насчитывает 105 квадратных метров, фундамент выполнен из бетона. К участку подведено электричество.

На лот было подано 4 заявки. При начальной цене 20.346 рублей, в том числе дома — 4.146 рублей, он реализован на аукционе за 32.769 рублей, или 15.636 долларов США.

На участок с «недостроем» в квартале новой коттеджной застройки в г.п. Мачулищи Мачулищанского сельсовета подали одну заявку. Из коммуникаций имеется только электричество. Готовность незавершенного строительства составляет менее 1%. Общая площадь дома составляет 108 квадратных метров, фундамент свайный бетонный.

Лот оценен в 24.215 рублей, (дом – 215 руб.) и продан единственному заявителю за 25.425 рублей, или 12.132 доллара США.

«Недострой» в Крупице ушел с молотка за тысяч долларов — итоги аукциона

На участки в д. Дубицкая Слобода, д. Самуэлево, д. 2, Крупицкого сельсовета, аг. Чуриловичи, участок № 36 и участок № 41 Михановичского сельсовета заявлений не поступило.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 3 мая. Заявления на участие в торгах принимаются до 29 апреля.

Информацию об аукционах по продаже участков и объектов недвижимости можно найти у нас в разделе «Аукционы».

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Сегодня на аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском районе было выставлено 8 лотов, торги прошли по 3-м.
 
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