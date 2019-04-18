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Лукашенко советует «айтишникам» идти «в пристежку» с МАЗ и МТЗ
19.04.2019 14:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко посоветовал резидентам Парка высоких технологий не отрываться от насущных потребностей экономики. Об этом он заявил в
По его словам, ПВТ характеризует современную Беларусь для всего мира. «Главное — не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь», — сказал Лукашенко.
Вместе с тем он уверен, что искусственный интеллект никогда не заменит возможности человека.
— Да, машины и роботы в чем-то будут все дальше отдалять человека от производства и других проблем. Но робот никогда не будет обладать сознанием. Мы в последнее время много говорим о цифровой экономике, сами не понимая что это такое. Не надо перед собой вывешивать как штору цифровизацию и другие матерные понятия. Человек и человеческий труд всегда востребованы, — сказал Лукашенко.
Данный вопрос обсуждался и
— К пониманию в этом мы пришли к недавних дебатах с айтишниками. Я им сказал, что вы хорошие и толковые ребята, за вами перспектива развития, но не забывайте идти с пристежку с этими МАЗами, БелАЗАа и МТЗ и тем, кто занят в сельском хозяйстве. Вместо коровы теленка никто не родит, так вместо женщины ребенка никто не родит. С ИТ-медициной должны помогать. 3D принтеры печатают сердце, но ребёнка вы не напечатаете, — сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко посоветовал резидентам Парка высоких технологий не отрываться от насущных потребностей экономики.
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