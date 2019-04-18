Бесплатная замена и льготы. KIA впервые объявил в Беларуси год лояльности 

KIA впервые проводит год лояльности в Беларуси. Техобслуживание, льготные цены на запчасти, кампании по бесплатной замене доступны всем владельцам корейских автомобилей, не важно, где и когда они были приобретены, сообщили в автоцентре «Атлант-М на Независимости».

Льготы и привилегии для владельцев KIA будут действовать минимум до конца года. Их будут обновлять каждый месяц, чтобы охватить все модели корейского бренда. Так, в апреле они адресованы владельцам KIA Rio и KIA Rio X-Line. Год лояльности пройдет как Минске, так и в регионах. Любой корейский автомобиль можно обслужить в ближайшем автоцентре, причем быть его клиентом вовсе и необязательно.

«Раньше внимание было сосредоточено больше на тех, кто приобрел автомобиль в минском автоцентре. Пришла пора поддержать и автомобилистов, которые привезли машины из других стран или купили на вторичном рынке. Теперь не существует ограничений: каждый может пользоваться привилегиями и льготами – в первую очередь, в сервисном обслуживании. Год лояльности позволит укрепить имидж корейского производителя и сплотить владельцев KIA в Беларуси», – пояснили в автоцентре.

Ранее В частности, ранее в Беларуси стартовала сервисная кампания по KIA Sportage. Владельцы автомобилей второго поколения 2007-2010 года выпуска могут бесплатно обновить ленты крепления топливных баков в автоцентре «Атлант-М на Независимости». Новые ленты обеспечивают большую безопасность и устойчивость к воздействию агрессивной окружающей среды и дорожных реагентов. Год лояльности также распространяется на запчасти, аксессуары и работы, в частности, льготную замену свеч зажигания.