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В ЦИК Беларуси назвали «удобную дату» для выборов в парламент

19.04.2019 16:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, какую дату для проведения выборов в парламент будут предлагать президенту, сообщает РИА «Новости».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня во время послания народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году, а парламентские он предложил назначить в начале ноября 2019 года.

— Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — день Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день. К этой дате будем близко ориентироваться без всяких идеологических посылов, — сказал президент.

Лидия Ермошина заявила, что 7 ноября не очень удачный выбор, так как на эти числа выпадают длинные выходные. В этом году 8 ноября (пятница) переносится на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — 4 дня.

«Мы считаем, что проводить выборы 17 ноября более удобно», — сказала Ермошина.

Лукашенко сократит срок нынешнего парламента на 10 месяцев, если назначит выборы как пообещал

 
 
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Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, какую дату для проведения выборов в парламент будут предлагать президенту.
 
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Лукашенко сократит срок нынешнего парламента на 10 месяцев, если назначит выборы как пообещал
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