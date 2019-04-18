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В ЦИК Беларуси назвали «удобную дату» для выборов в парламент
19.04.2019 16:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, какую дату для проведения выборов в парламент будут предлагать президенту, сообщает
Сегодня во время послания народу и парламенту Александр Лукашенко заявил, что выборы президента Беларуси пройдут в 2020 году, а парламентские он предложил назначить в начале ноября 2019 года.
— Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — день Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день. К этой дате будем близко ориентироваться без всяких идеологических посылов, —
Лидия Ермошина заявила, что 7 ноября не очень удачный выбор, так как на эти числа выпадают длинные выходные. В этом году 8 ноября (пятница)
«Мы считаем, что проводить выборы 17 ноября более удобно», — сказала Ермошина.
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Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала, какую дату для проведения выборов в парламент будут предлагать президенту.
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