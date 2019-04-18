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Загородная недвижимость: рост предложения на месяц опережает прошлогодний график
19.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Начало весны прошло под знаком бурного роста предложения на рынке загородной недвижимости. Только за март количество объектов в продаже увеличилось сразу на 17%. По опыту прошлых лет таким же результативным будет и апрель, после чего рост предложения начнет резко замедляться и остановится в начале лета. Примечательно, что такой уровень предложения в 2018 году наблюдался только в конце апреля – т.е. конкуренция растёт опережающими прошлый год темпами.
Увеличение предложения прослеживалось во всех сегментах, но самым ощутимым оно было у дач, которых за месяц стало больше на 28%. Среди направлений выделялось Молодечненское, где рост числа объектов в продаже составил 23%.
Активность покупателей также растет вместе с повышением температуры воздуха, но желающих
На фоне обострения конкуренции и не самого высокого спроса цены в марте 2019 года снизились практически во всех сегментах. Сильнее всего подешевели участки и недостроенные объекты – на 3,1%. Чуть меньше – дома, построенные после 2000 (-1,6%), и дачи (-1,0%). И лишь в сегменте «старых» домов в марте наблюдался рост цен на 1,6%. Впрочем, он связан скорее с изменением в структуре предложения, нежели с реальным повышением цен.
Продажа домов в Минске
Количество домов, выставленных на продажу в Минске, выросло за последний месяц всего на 2%. В черте города сезонности почти не прослеживается, предложение остаётся стабильным два последних года. Средняя цена квадратного метра домов в столице к концу месяца составила $1032, что на 1,8% меньше февральских значений.
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