Загородная недвижимость: рост предложения на месяц опережает прошлогодний график

Начало весны прошло под знаком бурного роста предложения на рынке загородной недвижимости. Только за март количество объектов в продаже увеличилось сразу на 17%. По опыту прошлых лет таким же результативным будет и апрель, после чего рост предложения начнет резко замедляться и остановится в начале лета. Примечательно, что такой уровень предложения в 2018 году наблюдался только в конце апреля – т.е. конкуренция растёт опережающими прошлый год темпами.

Увеличение предложения прослеживалось во всех сегментах, но самым ощутимым оно было у дач, которых за месяц стало больше на 28%. Среди направлений выделялось Молодечненское, где рост числа объектов в продаже составил 23%.



