Участки в Чучанах продали с молотка за $39 и $42 тысячи долларов — результаты аукциона 19 апреля

По самой высокой цене проданы участки в д. Чучаны Папернянского сельсовета. Онибыли выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене — за 36.000 рублей. Участок №3 продан с молотка за 82.000 рублей, или 39.128 долларов США, участок №4 — за 89.5000 рублей, или 42.706 долларов США. На участки было подано по 7 и 8 заявлений соответственно.

На участок в д. Вишневка претендовали 2 человека, в д. Касынь — 6 человек.

Большим спросом пользовались участки в деревнях Слобода и Бровки Лошанского сельсовета.

На участок 15 соток с электричеством и газом в Слободе было подано 14 заявлений. При начальной цене 8800 рублей лот продан с молотка за 37.200 рублей, или 17.750 долларов США.



