|
Участки в Чучанах продали с молотка за $39 и $42 тысячи долларов — результаты аукциона 19 апреля
19.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По самой высокой цене проданы участки в д. Чучаны Папернянского сельсовета. Онибыли выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене — за 36.000 рублей. Участок №3 продан с молотка за 82.000 рублей, или 39.128 долларов США, участок №4 — за 89.5000 рублей, или 42.706 долларов США. На участки было подано по 7 и 8 заявлений соответственно.
На участок в д. Вишневка претендовали 2 человека, в д. Касынь — 6 человек.
Большим спросом пользовались участки в деревнях Слобода и Бровки Лошанского сельсовета.
На участок 15 соток с электричеством и газом в Слободе было подано 14 заявлений. При начальной цене 8800 рублей лот продан с молотка за 37.200 рублей, или 17.750 долларов США.
Участок в Бровках заинтересовал 8 человек. Он насчитывает 12 соток, имеет электричество и газ. Лот реализован за 45.500 рублей, или 21.711 долларов США. Он был оценен в 14.800 рублей.
Привлек внимание потенциальных покупателей и участок в д. Белица Самохваловичского сельсовета. Он насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и газом. На лот было подано 4 заявки. При начальной цене 25.000 рублей лот ушел с молотка за 44.289 рублей, или 21.133 доллара США.
Итоги аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится
Информацию об аукционах по продаже участков и объектов недвижимости можно найти у нас в разделе «
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Минский городской центр инвестиций и приватизации разыграл на аукционе 11 лотов — участков в частную собственность в Минском районе. На 3 лота было подано...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)