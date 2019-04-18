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Участки в Чучанах продали с молотка за $39 и $42 тысячи долларов — результаты аукциона 19 апреля

19.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Участки в Чучанах продали с молотка за и тысячи долларов — результаты аукциона 19 апреля
Участок в д. Паздерки

По самой высокой цене проданы участки в д. Чучаны Папернянского сельсовета. Онибыли выставлены на аукцион по одинаковой начальной цене — за 36.000 рублей. Участок №3 продан с молотка за 82.000 рублей, или 39.128 долларов США, участок №4 — за 89.5000 рублей, или 42.706 долларов США. На участки было подано по 7 и 8 заявлений соответственно.

На участок в д. Вишневка претендовали 2 человека, в д. Касынь — 6 человек.

Большим спросом пользовались участки в деревнях Слобода и Бровки Лошанского сельсовета.

На участок 15 соток с электричеством и газом в Слободе было подано 14 заявлений. При начальной цене 8800 рублей лот продан с молотка за 37.200 рублей, или 17.750 долларов США.

Участки в Чучанах продали с молотка за и тысячи долларов — результаты аукциона 19 апреля

Участок в Бровках заинтересовал 8 человек. Он насчитывает 12 соток, имеет электричество и газ. Лот реализован за 45.500 рублей, или 21.711 долларов США. Он был оценен в 14.800 рублей.

Привлек внимание потенциальных покупателей и участок в д. Белица Самохваловичского сельсовета. Он насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и газом. На лот было подано 4 заявки. При начальной цене 25.000 рублей лот ушел с молотка за 44.289 рублей, или 21.133 доллара США.

Итоги аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер

Площадь участка (соток)

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура

Начальная цена участка (рублей)

Цена продажи участка (рублей)

Цена продажи участка ($)

1

Горанский с/с, аг. Чачково

623681319101000592

13,11

3

электричество

22.685

36.534

17.433

2

Горанский с/с, аг. Чачково

623681319101000609

13,16

5

электричество

22.770

59.060

28.181

3

Горанский с/с, аг. Чачково

623681319101000613

14,29

-

электричество

24.725

-

-

4

Горанский с/с, аг. Чачково

623681319101000614

14,62

-

электричество

25.295

-

-

5

Горанский с/с, аг. Чачково

623681319101000616

13,61

4

электричество

23.550

37.928

18.098

6

Крупицкий с/с, д. Паздерки, участок №1

623683907601000062

14,92

1

электричество

5500

5775

2755

7

Крупицкий с/с, д. Паздерки, участок №2

623683907601000061

14,81

1

электричество

5500

5775

2755

8

Лошанский с/с, д. Бровки

623684001601000350

12,10

8

электричество,
газ

14.800

45.500

21.711

9

Лошанский с/с, д. Слобода

623684011601000092

15,00

14

электричество, газ

8800

37.200

17.750

10

Папернянский с/с, д. Вишневка, участок №4

623685502101000474

11,22

2

-

29.000

36.000

17.178

11

Папернянский с/с, д. Касынь, участок №14

623685504101000153

15,00

6

-

20.000

54.500

26.005

12

Папернянский с/с, д. Чучаны, участок №3

623685513101000112

15,00

7

-

36.000

82.000

39.128

13

Папернянский с/с, д. Чучаны, участок №4

623685513101000111

15,00

8

-

36.000

89.500

42.706

14

Самохваловичский с/с, д. Белица, массив №4, участок №21

623686300601000216

15,31

4

электричество, 
газ

25.000

44.289

21.133

15

Шершунский с/с, д. Довборово

623685805601000033

14,99

1

электричество

3600

3780

1803

16

Шершунский с/с, д. Новый Двор

623685813601000336

13,49

2

электричество

7500

8250

3936

17

Щомыслицкий с/с, д. Заболотье, участок №3

623688003101000284

15,00

-

электричество

33.200

-

-

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 3 мая. Заявления на участие в торгах принимаются до 29 апреля.

Информацию об аукционах по продаже участков и объектов недвижимости можно найти у нас в разделе «Аукционы».

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