Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каталог GREEN BOOK в пятый раз подтвердил безопасность материалов ROCKWOOL 15 апреля 2019 года на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия" при поддержке Комитета по природопользованию и экологии состоялась...

15 апреля 2019 года на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия" при поддержке Комитета по природопользованию и экологии состоялась презентация пятого выпуска каталога экологически безопасных строительных и отделочных материалов GREEN BOOK. Материалы ROCKWOOL, производителя решений для звуко-, теплоизоляции и огнезащиты из каменной ваты, прошли комплексный анализ и вошли в новый выпуск "Зеленого" каталога. Каталог GREEN BOOK создан на основании поручений председателя правительства России Дмитрия Медведева по итогам заседания 17 мая 2013 года президиума совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию. Целью проекта является информирование общества об экологических аспектах строительных материалов, представленных на рынке России. Выпуск GREEN BOOK 2019 стал пятым выпуском каталога экологически безопасных строительных и отделочных материалов. В нем появилось 9 новых производителей и два новых раздела товаров, "Двери и ворота" и "Фасадные системы".Первым и постоянным участником каталога является компания ROCKWOOL. Результаты исследований, проведенных лабораторией компании EcoStandard, в пятый раз подтвердили химическую и радиологическую безопасность для здоровья человека изготовленных из негорючего природного камня материалов ROCKWOOL.Цель данного производителя решений для звуко-, теплоизоляции и огнезащиты из натуральной каменной ваты состоит в том, чтобы, раскрывая природную силу камня, улучшать современную жизнь. К примеру, согласно последнему экологическому отчету компании, произведенная и установленная в 2018 году теплоизоляция за время своей эксплуатации позволит предотвратить 200 миллионов тонн углекислотных выбросов, негативно влияющих на климатические изменения.Для оценки экологичности материала большое значение имеет воздействие на окружающую среду и здоровье человека во время всего жизненного цикла, от добычи сырья до утилизации продукта. При этом оценка экологичности строительных материалов может быть произведена не только в стандартных условиях эксплуатации, но и, к примеру, при воздействии высоких температур.Во время своего выступления перед участниками презентации начальник Центра проектирования ROCKWOOL Russia Татьяна Коновальцева привела пример воздействия продуктов горения на окружающую среду рядом с крупным пожаром, который недавно произошел в Лондоне.Доложив результаты исследований, Татьяна Коновальцева подчеркнула, что компания предлагает рассматривать вопросы выделения токсичных веществ не только в контексте пожарной, но и в контексте экологической безопасности, в контексте воздействия на окружающую среду и здоровье человека.Данная идея вызвала интерес у участников встречи. Одним из тех, кто поддержал инициативу, стал член экспертной комиссии GREEN BOOK Михаил Орлов, доцент геологического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук и член Совета Государственной экологической экспертизы.Я бы с удовольствием поддержал Татьяну Викторовну по поводу того, что очень много делает пожарная экспертиза, но далеко не все. В частности, нужно обратить внимание на вопросы экологической безопасности продленного, отдаленного воздействия продуктов горения на человека, на животных, на растения. Эти вопросы малоизучены, но их нужно инициировать, проводить научные проработки, отметил Михаил Орлов.Продукция ROCKWOOL соответствуют стандарту экологической безопасности Eco Material Absolute и имеет экологическую декларацию EPD, повышает рейтинг зданий, сертифицируемых по стандарту LEED и BREEAM.www.rockwool.ru