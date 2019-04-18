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На стадионе «Олимпийский» в Киеве сегодня пройдут дебаты Порошенко и Зеленского

19.04.2019 18:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Киеве на стадионе «Олимпийский» сегодня состоятся дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Корреспонденты TUT.BY следят за тем, как это происходит.


Фото: Елена Толкачева

На стадионе установлено две сцены: по одной на каждого кандидата. Стадион рассчитан на 70 050 мест, но за час до начала дебатов не заполнен даже на четверть. В основном люди собираются в фан-зоне, при этом со стороны сцены Петра Порошенко людей гораздо больше — там собралось несколько сотен человек, у сцены Зеленского — около 150. До начала дебатов на сцене выступают музыкальные группы, на сцене Зеленского, например, поет группа «Мачете».

— Это все не важно, это все закончится, а мы все останемся. Победит тот, кто должен победить. Победит тот, у кого чистое сердце, потому что это главное в жизни, — сказал со сцены солист группы Ярослав Малый. В ответ из сектора Порошенко донеслось «Ганьба!».

На каждой сцене есть ведущий, они развлекают пришедших шутками и вопросами.

Напомним, через видеообращение Зеленский пригласил Порошенко встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19.00. В ЦИК Украины заявили, что согласно законодательству дебаты должны пройти в прямом эфире Общественного телеканала.

После этого Порошенко звал Зеленского на дебаты в эфире телеканала «1+1», 14 апреля на стадион. Однако Зеленский не изменил своего решения.

В итоге Порошенко согласился на время и дату, указанные Зеленским, а представитель его штаба обратился в ЦИК с просьбой изменить время выхода в телеэфир.

 
 
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Зеленский пригласил Порошенко встретиться на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19.00 через видеообращение. В ЦИК Украины заявили, что согласно...
 
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