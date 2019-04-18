Минприроды: Беларусь сохраняет интерес к добыче золота в Судане, несмотря на военный переворот там

Источник материала: Tut.by

Беларусь сохраняет интерес к добыче золота в Судане, несмотря на произошедший там военный переворот, сообщил журналистам в Минске 19 апреля министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Он напомнил, что белорусские специалисты намеревались осваивать два участка на золотом месторождении, по первому из них документы уже были готовы, по второму «не до конца были согласованы условия с тем правительством».

«И все это зависло в связи с той ситуацией, о которой вы все знаете», — отметил Худык.

При этом, по его словам, белорусская сторона надеется на разрешение ситуации. «Мы однозначно будем держать руку на пульсе и ждать стабилизации положения в стране», — заявил чиновник.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля на фоне протестов населения. От власти был отстранен президент Омар аль-Башир, правивший страной около 30 лет.

Последний раз аль-Башир посещал Минск в декабре 2018 года.