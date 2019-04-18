|
Бабич: Лучше бы господину Макею учитывать роль Медведева в Союзном государстве
19.04.2019 18:32 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол РФ в Минске Михаил Бабич посоветовал главе МИД Беларуси Владимиру Макею «учитывать в своей работе» роль российского премьера Дмитрия Медведева в Союзном государстве. Так Бабич в
Напомним, 17 апреля Дмитрий Медведев
На следующий день Владимир Макей
— Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения. Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур.
Сегодня на слова главы МИД Беларуси отреагировал посол России:
— Что касается заявления господина Макея, то он, видимо, не в курсе, что Дмитрий Медведев является не только председателем правительства России, но и членом Высшего государственного cовета Союзного государства, председателем Совета министров Союзного государства. И все решения, которые принимаются в союзном государстве, им согласовываются, а большинство из них реализуются под его непосредственным руководством. Лучше бы господину Макею это в своей работе учитывать.
По словам Бабича, «работа по актуализации положений Союзного договора, уровня дальнейшей экономической интеграции наших государств не прекращается ни на минуту».
— Мы с партнерами находимся в постоянном диалоге, в том числе обмениваемся необходимыми документами. О ходе переговоров российская сторона регулярно докладывает президенту и председателю правительства, получаем от них указания и двигаемся дальше, — заявил посол.
Ранее, МИД Беларуси и Михаил Бабич уже обменивались острыми заявлениями. В ответ на интервью российского посла «РИА Новости», пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский посол отреагировал на слова главы МИД Беларуси о том, что премьер РФ Дмитрий Медведев «возможно, не в курсе», что Минск отправил в Москву встречные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)