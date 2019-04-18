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Бабич: Лучше бы господину Макею учитывать роль Медведева в Союзном государстве

19.04.2019 18:32 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол РФ в Минске Михаил Бабич посоветовал главе МИД Беларуси Владимиру Макею «учитывать в своей работе» роль российского премьера Дмитрия Медведева в Союзном государстве. Так Бабич в комментарии РБК отреагировал на недавние слова Макея о том, что глава правительства РФ «возможно, не в курсе», что Беларусь давно отправила российским коллегам ответные предложения по интеграции двух стран.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 17 апреля Дмитрий Медведев заявил, что Москва передала разработанные Россией предложения по дальнейшей интеграции.

На следующий день Владимир Макей подтвердил эту информацию и добавил:

— Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения. Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур.

Сегодня на слова главы МИД Беларуси отреагировал посол России:

— Что касается заявления господина Макея, то он, видимо, не в курсе, что Дмитрий Медведев является не только председателем правительства России, но и членом Высшего государственного cовета Союзного государства, председателем Совета министров Союзного государства. И все решения, которые принимаются в союзном государстве, им согласовываются, а большинство из них реализуются под его непосредственным руководством. Лучше бы господину Макею это в своей работе учитывать.

По словам Бабича, «работа по актуализации положений Союзного договора, уровня дальнейшей экономической интеграции наших государств не прекращается ни на минуту».

— Мы с партнерами находимся в постоянном диалоге, в том числе обмениваемся необходимыми документами. О ходе переговоров российская сторона регулярно докладывает президенту и председателю правительства, получаем от них указания и двигаемся дальше, — заявил посол.

Ранее, МИД Беларуси и Михаил Бабич уже обменивались острыми заявлениями. В ответ на интервью российского посла «РИА Новости», пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз сравнил росийского посла с «подающим надежды бухгалтером» и заявил, что Бабич «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». Российский посол в ответ назвал эти заявления «болтовней» и «пеной», которая сойдет.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский посол отреагировал на слова главы МИД Беларуси о том, что премьер РФ Дмитрий Медведев «возможно, не в курсе», что Минск отправил в Москву встречные...
 
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