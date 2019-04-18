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МИД послу РФ: Разрушить наши отношения с Россией внешним силам не удавалось десятилетия, Бабич смог

19.04.2019 20:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство иностранных дел Беларуси жестко ответило на пятничные заявления посла России Михаила Бабича о том, что «все сказанное и оппозиционеркой, и президентом не имеет под собой ни малейших оснований».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил:

— Могу лишь отослать к нашему предыдущему комментарию по поводу его эмоциональных заявлений некоторое время назад в марте. Все сказанное нами ранее полностью подтверждается. Господин посол абсолютно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. Хотя в послании президент Беларуси абсолютно четко и ясно высказался по поводу независимости нашего государства и скептического, мягко говоря, отношения к нашей многовековой истории со стороны отдельных иностранных политиков.

Напомним, посол РФ в Минске Михаил Бабич так прокомментирвоал слова депутата Анны Канопацкой, сославшейся на слова самого Бабича о том, что стоимость АЭС снизилась на три миллиарда долларов, а стоимость электричества будет в районе четырех центов.

— Знаете, что имеет значение в данной ситуации? В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев, — заявил Глаз.

Бабич в интервью «Спутнику» заявил, что «здесь и дискутировать особенно не о чем, так как все сказанное и оппозиционеркой, и президентом не имеет под собой ни малейших оснований». «Но, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, пригласим Канопацкую для разговора, ответим ей на все вопросы, которые ее беспокоят в российско-белорусских отношениях, поговорим про БелАЭС, попросим и ее объяснить, что она имела в виду, делая подобного рода заявления. Раз президент Беларуси считает ее легитимным источником для своего диалога с народом, надеюсь, и на нас никто не обидится, если мы постараемся честно обсудить эти вопросы с гражданским обществом. Если, конечно, она сама этого захочет и ей позволят это сделать», — заявил Бабич.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси жестко ответило на пятничные заявления посла России Михаила Бабича о том, что «все сказанное и оппозиционеркой, и...
 
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