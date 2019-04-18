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«Сдал в аренду «Белавиа». Гуцериев озвучил цену вертолета в «белорусской ливрее»
19.04.2019 20:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель совета директоров «Славкалия» Михаил Гуцериев сдал в аренду авиакомпании «Белавиа» свой вертолет в цветах белорусского государственного флага. Об этом российский бизнесмен рассказал журналистам в Минске, сообщает
Ранее TUT.BY
«Я приобрел этот вертолет за 14 миллионов долларов. Это не единственный мой вертолет, есть еще один в Москве. Мне нравятся вертолеты, нравится летать, хотя я сам не сажусь за штурвал», — сказал Гуцериев.
Он отметил, что вертолет может быть сдан в аренду не только «Белавиа», но и другим компаниям, всем желающим, главное, чтобы была оплата. «Его может взять в аренду абсолютно любой гражданин, бизнесмен, чиновник, начиная с высших должностных лиц государства. Премьер-министр, к примеру» — пояснил бизнесмен.
Гуцериев и сам будет пользоваться вертолетом, который нужен ему для бизнеса. «Я давно работаю, вкладываю в белорусскую экономику хорошие инвестиции. Я бизнесмен, я должен быстро передвигаться. Вертолетом удобно», — отметил Гуцериев и добавил, что будет пользоваться им не только в Беларуси, но и в России.
«Славкалий» строит Нежинский горно-обогатительный комбинат в Любанском районе в 150 км от Минска. Вертолетная площадка была оборудована недалеко от строящегося комбината еще в 2015 году во время первого визита Александра Лукашенко. Вертолетная площадка спроектирована и на даче Гуцериева под Минском. Несколько лет назад российский миллиардер построил терминал для бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск.
На вопрос об окраске вертолета в цвета белорусского государственного флага, Гуцериев ответил вопросом: «А в какие же цвета он должен быть окрашен, если вертолет белорусский?». Стоит отметить, что логотип "Славкалия" также красно-зеленый.
Российский бизнесмен также выразил надежду, что вертолет «когда-нибудь себя окупит».
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Это не единственный мой вертолет, есть еще один в Москве. Мне нравятся вертолеты, нравится летать, хотя я сам не сажусь за штурвал
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