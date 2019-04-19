«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти

Источник материала: Tut.by

Качество поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России нефти значительно ухудшилось в последние несколько дней. Концерн «Белнефтехим» запросил официальную встречу с представителями российской компании «Транснефть». Данную информацию TUT.BY подтвердила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин признал проблемы с качеством нефти.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода „Гомельтранснефть Дружба“. По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту», — пояснила Костюченко. Она уточнила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией «Гомельтранснефть Дружба» производились в присутствии представителя российской «Транснефти» в Беларуси.

Пресс-секретарь «Белнефтехима» сказала, что «переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ». «В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти», — сообщила она.

Компания «Гомельтранснефть Дружба» проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из других стран. Белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями «Транснефти» для урегулирования ситуации.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин признал проблемы с качеством нефти.

«По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели», — сказал господин Демин «Интерфаксу» . Он также отметил, что специалисты «Транснефти» готовы встретиться с белорусскими коллегами.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко 11 апреля на совещании с правительством заявил, что белорусская сторона при необходимости будет закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транзит российской нефти. Позднее главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что планируется капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уже идут проектные работы. Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок», все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти. Выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения, сообщил официальный представитель российской компании Игорь Демин.

Ранее Беларусь уведомила «Транснефть» о намерении повысить на 23,1% тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Российская сторона с таким подходом не согласилась.