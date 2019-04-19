ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей из России нефти

19.04.2019 21:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Качество поступающей по нефтепроводу «Дружба» из России нефти значительно ухудшилось в последние несколько дней. Концерн «Белнефтехим» запросил официальную встречу с представителями российской компании «Транснефть». Данную информацию TUT.BY подтвердила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин признал проблемы с качеством нефти.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода „Гомельтранснефть Дружба“. По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту», — пояснила Костюченко. Она уточнила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией «Гомельтранснефть Дружба» производились в присутствии представителя российской «Транснефти» в Беларуси.

Пресс-секретарь «Белнефтехима» сказала, что «переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ». «В настоящее время принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки нефти, не соответствующей стандарту, и обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Специалистами концерна оценивается уровень потерь от ухудшения качества нефти», — сообщила она.

Компания «Гомельтранснефть Дружба» проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из других стран. Белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями «Транснефти» для урегулирования ситуации.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин признал проблемы с качеством нефти.

«По нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели», — сказал господин Демин «Интерфаксу». Он также отметил, что специалисты «Транснефти» готовы встретиться с белорусскими коллегами.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко 11 апреля на совещании с правительством заявил, что белорусская сторона при необходимости будет закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транзит российской нефти. Позднее главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что планируется капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», уже идут проектные работы. Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят «по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок», все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти. Выявленные дефекты на нефтепроводах в Беларуси не требуют остановки прокачки, «Транснефть» готова предоставить свои возможности для их устранения, сообщил официальный представитель российской компании Игорь Демин.

Ранее Беларусь уведомила «Транснефть» о намерении повысить на 23,1% тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Российская сторона с таким подходом не согласилась.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Гомельтранснефть Дружба» проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из других стран.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей из России нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика