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Посадит деревья, выслушает доклад. Где на субботнике работает президент Лукашенко
20.04.2019 10:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Александр Лукашенко в день республиканского субботника будет работать на посадке деревьев в Минском районе,
Работы будут проводиться на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Там президенту также доложат о ходе развития комплекса и организации новых экспозиций.
В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков планируется высадить 75 дубов в месте расположения основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.
Кроме бригады президента на территории комплекса будут трудиться и другие бригады.
В стране 20 апреля проходит республиканский субботник. Согласно
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В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков планируется высадить 75 дубов.
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