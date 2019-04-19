Посадит деревья, выслушает доклад. Где на субботнике работает президент Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Президент Александр Лукашенко в день республиканского субботника будет работать на посадке деревьев в Минском районе, сообщает его пресс-служба.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Работы будут проводиться на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Там президенту также доложат о ходе развития комплекса и организации новых экспозиций.

В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков планируется высадить 75 дубов в месте расположения основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.

Кроме бригады президента на территории комплекса будут трудиться и другие бригады.

В стране 20 апреля проходит республиканский субботник. Согласно постановлению правительства , проводится он «на добровольной основе». Руководители республиканских органов управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, как и в прошлом году, субботник проводят на малых родинах. Где трудятся премьер-министр, вице-премьеры и некоторые министры, можно прочесть здесь .