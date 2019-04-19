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Милиция задержала начальника гомельской госинспекции по карантину растений

20.04.2019 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали с поличным после получения взятки в служебном кабинете заместителя директора — начальника госинспекции по карантину растений ГУ «Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным милиции, руководитель неоднократно получал незаконные вознаграждения за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию.

— Речь идет о подготовке и выдаче представителю коммерческой структуры официальных документов, обеспечивающих беспрепятственные поставки отечественной плодовоовощной продукции в другие страны без соблюдения установленных требований, проведения осмотра и экспертизы товара, — сообщили в 8-ом управлении (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД.

В МВД рассказали, что известно о нескольких эпизодах преступной деятельности 38-летнего подозреваемого, за которые он получал взятки от 15 рублей до 100 долларов. Суммы зависели от сроков получения соответствующих сертификатов и актов, а также объемов экспортируемой продукции.

Чиновника заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки). Ем уможет грозить до 7 лет лишения свободы.

 
 
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В МВД рассказали, что известно о нескольких эпизодах преступной деятельности 38-летнего подозреваемого, за которые он получал взятки от 15 рублей до 100 долларов.
 
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