Лукашенко призвал отдельных российских политиков не страдать по поводу его заявлений

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике принял участие в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина». После он пообщался с журналистами и прокомментировал «реакцию некоторых российских политиков», сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

В ходе общения президенту был задан вопрос насчет реакции некоторых политиков, в том числе в России, насчет фразы, сказанной накануне в послании белорусскому народу и Национальному собранию. Александр Лукашенко заявил , что тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой — получит мощнейший отпор.

«Там внутренний фактор и внешний (в этом высказывании. — Прим.). Эта тема актуальная. И когда я обратился к ней, я просто решил таким образом своими мыслями (поделиться. — Прим.), которыми я мучаюсь, страдаю и болею. Может, даже усилить, сделать акцент на этом», — добавил он. По его словам, внутренний аспект был связан с тем, что порой высказываются предположения, якобы Лукашенко, еще кто-то хотят Беларусь включить в состав какого-то государства. «Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса, — сказал Лукашенко. — Что касается внешней, история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет, получит отпор».

«Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: ах, это против России. Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России», — подчеркнул президент.