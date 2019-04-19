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Лукашенко об украинских дебатах: Порошенко ни в чем не уступал Зеленскому. Это боец и настоящий политик
20.04.2019 13:58 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, сказал, что состоявшиеся в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не принесли никому из них преимуществ. Об этом
Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси останутся теплые отношения с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов. «Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной, — убежден Лукашенко. — Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать: мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов».
Касаясь кандидатуры Владимира Зеленского, президент отметил, что это человек новый в политике и неопытный. Однако и сам Александр Лукашенко в начале президентской работы был таким же. «Я тоже был когда-то еще моложе и неопытнее, поэтому мне ли оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения, — заявил президент. — Если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем рядом».
Президент сказал, что
Он заметил, что любой глава государства хочет хорошо выглядеть перед гражданами и является лицом своего народа. Каждый политик в какой-то степени является артистом. «Не надо его (Владимира Зеленского. — Прим.) упрекать в том, что он артист, — сказал президент. — Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили: он абсолютно ни в чем не уступал Володе Зеленскому. Это боец и настоящий политик».
Напомним, ранее президент Беларуси дважды
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. По данным опросов, большинство украинцев
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Лукашенко об украинских дебатах: Порошенко ни в чем не уступал Зеленскому. Это боец и настоящий политик
Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, сказал, что состоявшиеся в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не...
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