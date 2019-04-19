Лукашенко об украинских дебатах: Порошенко ни в чем не уступал Зеленскому. Это боец и настоящий политик

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, общаясь с журналистами, сказал, что состоявшиеся в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не принесли никому из них преимуществ. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси останутся теплые отношения с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов. «Кого бы украинский народ ни избрал президентом, у нас останутся самые добрые и теплые отношения с этой страной, — убежден Лукашенко. — Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать: мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов».

Касаясь кандидатуры Владимира Зеленского, президент отметил, что это человек новый в политике и неопытный. Однако и сам Александр Лукашенко в начале президентской работы был таким же. «Я тоже был когда-то еще моложе и неопытнее, поэтому мне ли оценивать Зеленского? Но я убежден, что, если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения, — заявил президент. — Если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и живем рядом».

Президент сказал, что состоявшиеся в Киеве дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не принесли никому из них преимуществ. «Я изначально не принял такую форму общения. Но, наверное, у нынешнего президента и выбора не было. Его позвали, и отказаться как-то неудобно: сочтут, что трус. Володя Зеленский специалист в этом плане. Он, как сам себя называет, шоумен, он артист», — сказал Александр Лукашенко.

Он заметил, что любой глава государства хочет хорошо выглядеть перед гражданами и является лицом своего народа. Каждый политик в какой-то степени является артистом. «Не надо его (Владимира Зеленского. — Прим.) упрекать в том, что он артист, — сказал президент. — Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили: он абсолютно ни в чем не уступал Володе Зеленскому. Это боец и настоящий политик».

Напомним, ранее президент Беларуси дважды заявил, что уверен в победе Петра Порошенко на выборах президента Украины. Он также отметил, что феномен Зеленского заключается в том, что его кандидатура — это графа «против всех», которой теперь нет в украинских бюллетенях, полагает Лукашенко. В такой ситуации он посоветовал украинцам проигнорировать выборы, если ни один из кандидатов их не устраивает.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. По данным опросов, большинство украинцев отдадут предпочтение Владимиру Зеленскому.