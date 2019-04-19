Президент: Субботник - это то лучшее из прошлого, что мы должны привнести в настоящее

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 20 апреля на республиканском субботнике принял участие в посадке деревьев на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина», сообщает пресс-служба президента.

Перед началом работ Александру Лукашенко рассказали о развитии комплекса и организации новых экспозиций. Было отмечено, что «Линия Сталина» создавалась на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые сыграли важное значение в годы Великой Отечественной войны. Вместе с тем сотрудники комплекса заметили, что в довоенные годы здесь было построено около 7 тыс. дотов, которые прикрывали территорию на протяжении 1,6 тыс. км, но часть местности оставалась без защиты. При этом доты создавались против пехоты и кавалерии, они не могли противостоять танковым войскам.

«Если бы мы серьезно отнеслись к этому укрепрайону, мероприятиям, для чего он был предназначен, то немцам было бы не так просто ее преодолеть», — констатировал Александр Лукашенко.

После знакомства с территорией комплекса и экспозициями он принял участие в посадке деревьев. В честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на «Линии Сталина» будут высажены 75 дубов на месте основной экспозиции экскурсионного маршрута по дотам Минского укрепрайона. Будут также высажены 30 сосен в честь 30-летия вывода контингента советских войск из Афганистана.

По завершении посадки деревьев Александр Лукашенко пообщался с представителями СМИ. Президент отметил, что субботники являются тем лучшим из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее. По мнению главы государства, сегодня в Беларуси немного людей считают субботники пережитком прошлого. Однако, когда в стране только начинали возрождать эту давнюю советскую традицию, президенту пришлось «фактически уговаривать» людей.

«Благо, что у нас есть люди старшего поколения, которые ходили на субботники, которые тогда их чтили и чтят до сих пор. Они мне здорово помогли. Они пошли следом за мной, а за нами потянулась наша молодежь — она отзывчивая на доброе, — сказал Александр Лукашенко. — Это в русле той политики, которую всегда проповедовал: нельзя ничего перечеркивать из своей истории, ведь это у нас было, и из того прошлого надо взять все лучшее. Я считал, что субботник — это то лучшее из прошлого, что мы должны привнести в настоящее».

Александр Лукашенко заявил, что события военных лет, которые развивались в районе «Линии Сталина», учат всегда быть готовыми к отражению агрессии. «Это урок, это та неизвестная история нашей страны, которую мы должны знать. И этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим и чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию против нас», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что, когда создавался историко-культурный комплекс, было много противников этого, которые обвиняли власти в увековечивании памяти о Сталине.

«Да я не имя Сталина возрождал, хотя и он этого заслуживает. Я возрождал этот объект, который говорит о той части истории, которая была у нас, и которую, к сожалению, на то время неправильно понимали», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Комплекс «Линия Сталина» создавался на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые в годы войны были расположены на протяжении 2 тыс. км. Правда, вдоль этой линии оставались и незащищенные районы.

«Если бы он сработал здесь, как мыслилось, немцам было бы очень тяжело. Я предполагаю, что фашисты его вряд ли бы преодолели, — отметил Президент. — Из-за головотяпства — и это наш урок — мы потеряли Беларусь в течение месяца-полутора. Ничего не осталось от Беларуси. Где сражались по-настоящему — на 20−25 дней задерживали фашистов».