Представители Белорусской торгово-промышленной палаты провели в Борисове встречу с бизнес-сообществом региона

Источник материала: Единство

Встреча была организована в рамках развития нового уровня работы БелТПП по оказанию практического содействия в организации и совершенствовании внешнеэкономической деятельности предприятиям в малых городах страны, где согласно установке Главы государства в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие.

– В Беларуси уже существует программа развития так называемых малых промышленных городов. Борисов в этом списке, несомненно, один из ключевых. Здесь мы должны отработать все инструменты поддержки предпринимательства и экспортно ориентированных предприятий. Также наша задача – придать новый импульс развитию промышленности района. Сегодня у нас состоится стартовый разговор, мы должны понять, что необходимо борисовским предприятиям, и в течение ближайшего времени оказать им реальную поддержку, – объяснил визит в Борисов председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Белорусская торгово-промышленная палата функционирует с 1952 года. Главная ее цель – развитие внешнеэкономической деятельности Беларуси путем поддержки и наращивания экспорта. Сегодня у БелТПП насчитывается 98 стран-партнеров и 270 соглашений, все это – площадки и возможности для поддержки белорусских предприятий за границей. К слову, в прошлом году торгово-промышленной палате доверили функцию координатора национальных выставок за рубежом.

В ходе встречи представители заинтересованных кругов обсудили вопросы развития внешнеэкономического потенциала Борисовского района, возможности активизации работы предприятий по продвижению товаров и услуг на зарубежные рынки. Гости из столицы рассказали о направлениях работы Белорусской торгово-промышленной палаты, где ключевыми являются проведение деловых мероприятий с участием представителей иностранного бизнеса, юридическая и консалтинговая поддержка внешнеэкономической деятельности, организация участия в международных выставках, бизнес-образование, в том числе в рамках нового масштабного проекта «Школа

экспорта».

В свою очередь Геннадий Иванович Денгалев поблагодарил представителей Белорусской торгово-промышленной палаты за столь своевременный визит, отметив, что проблемы в развитии предпринимательства в регионе есть.

– Борисовский район находится на особом контроле у Главы государства и правительства Республики Беларусь. К сожалению, несмотря на то, что у нас имеется план развития региона, борисовские предприниматели очень слабо задействованы. Буквально сегодня собирались с представителями малого и среднего бизнеса. Мы в очередной раз подняли вопрос о необходимости создания союза предпринимателей для того, чтобы вместе решать те проблемы, которые есть у бизнес-сообщества, – сказал Геннадий Денгалев.

В конце встречи участники мероприятия поделились мнениями и обсудили волнующие вопросы.

Екатерина ВОРОБЬЕВА, фото Анастасии МАТЮШЕНКО