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Топливо на АЗС в Беларуси с 21 апреля подорожает на 1 копейку
20.04.2019 15:40 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС в Беларуси с 21 апреля подорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,52 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,63, АИ-98-К5-Евро - Br1,84, ДТ - Br1,63.
"По состоянию на 19 апреля с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо - в среднем на 5,2%, что не компенсировало роста затрат НПЗ на приобретение сырья", - сообщили в "Белнефтехиме".-0-
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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС в Беларуси с 21 апреля подорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим". Цена...
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