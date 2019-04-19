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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 апреля 2019 года)

20.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

После 3-недельной «остановки» продолжился плавный рост цен на вторичном рынке жилья. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1343 $/м2. С начала года квадратный метр на «вторичке» подорожал в среднем на $24. Положительная динамика цен была также отмечена и на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1240 $/м2. Однако цены реальных сделок показывают совсем другую динамику. В марте средняя цена проданных в Минске квартир вновь снизилась.

Загородная недвижимость

Рост предложения на рынке загородной недвижимости на месяц опережает прошлогодний график. Сейчас массово возвращаются продавцы, которые не размещали объявления в «холодный» сезон. Но спрос пока недостаточно высок, чтобы компенсировать рост предложения. Только за март количество объектов в продаже увеличилось сразу на 17%. Увеличение предложения прослеживалось во всех сегментах, но самым ощутимым оно было у дач, которых за месяц стало больше на 28%. Среди направлений выделялось Молодечненское, где рост числа объектов в продаже составил 23%. В такой ситуации риэлтеры советуют продавцам снижать цены, чтобы объекты не зависали на годы.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 апреля 2019 года)

Новая риторика

Президент выступил в парламенте с очередным ежегодным посланием к народу и заявил, что «строить льготное жилье» уже не нужно (хотя есть и такая информация: жилья для многодетных в Минске в 2019 году построят вдвое больше, чем в 2018-м). А тем, кто хочет свой дом, Александр Лукашенко посоветовал купить землю где-нибудь подальше от Минска. Не забыл глава государства и о городах-спутниках. Там он предлагает вести исключительно малоэтажную и частную застройку.

Строительство

Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик рассказала нам, почему она «не представляет свою жизнь в Новой Боровой» и каково это — управлять строительным гигантом. Разговор получился тем более интересным, так как компания продолжает в хорошем смысле "эпатировать" рынок недвижимости в Беларуси. Например, на днях объявили о продаже квартир в новом доме, где будет общее пространство для общения с соседями).

Однако о новых стройках заявили на этой неделе не только в А-100. Так "Мансарды столицы" предлагают вложиться в надстройку дома на Я.Мавра. «Минскстрой» выставил на продажу квартиры для очередников в доме на Скрипникова. А УКС Центрального района предложил новую партию квартир в доме на Грушевке и в таунхаусах в Зацени. В это время «Айрон» взялся за долгострой в Лебяжьем, который компания выкупила в прошлом году.

Еще в Минске много мест, где пока только думают, что построить. Так «Минскградо» предлагает уплотнить Большую Степянку, а также изменить территорию, где стоит «Горизонт». Снос частного сектора Аран вроде бы перенесут на 2030 год. Но скоро что-то могут начать строить на участках на пр. Дзержинского, которые продали с молотка за рекордные 19 миллионов рублей.

А еще на этой неделе прошла «Белорусская строительная неделя». Правда, выставка была на удивление небольшой...

И немного о грустном. Начальника филиала «МАПИДа» задержали за взятки на сумму более 20 тысяч долларов в эквиваленте.

Земля

Власти продолжают реализовывать участки с недостроями. Один из таких в Крупице ушел с молотка за $36 тысяч долларов. А обычные участки в Чучанах продали за $39 и $42 тысячи долларов.

Если в эти аукционы вы не успели обзавестись землей, то на следующих можно купить, например, в Лапоровичах участок в 100 метрах от берега Минского моря. Или вот Михановичский сельисполком тоже готов поделиться землей. Стоимость от 5,3 до 20 тыс. рублей.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 апреля 2019 года)

Земля -- это, конечно, камень преткновения во многих вопросах. Поскольку она имеет высокую ценность. Вот президент пожаловался, что «фермеры хотят только землю, а люди им не нужны». Но даже с землей у нас можно набраться таких проблем, что потом ничего уже не захочется. Вот помните историю про махинации с участками возле Минского моря? Человеку дали 11 лет с конфискацией имущества. Но вопрос -- кто вернет людям землю? И только ли этот человек виновен?

Однако, чтобы лишиться земли не обязательно нарваться на мошенника. иногда достаточно бюррократии. Так возле Цнянского водохранилища люди годами не могут добиться от властей подключения к инженерным сетям, а те, кто смог построиться, не могут жить в своих домах, потому что на улице нет даже электричества. Вместо решения проблем с коммуникациями власти изымают пустующие участки и незаконсервированные недострои.

Коммерческая недвижимость

В Домбровке открыли первую в Минске семейную клинику-амбулаторию. Здесь планируют консультировать и лечить сразу всех членов семьи в формате «у дома». Инвестор клиники-амбулатории — владелец крупнейшего в Беларуси аптечного холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин.

На паркинге ТЦ «Галерея Минск» случился пожар. Там загорелся автомобиль.

Риэлтерский бизнес

Минюст лишил лицензии еще одно агентство недвижимости и отозвал аттестаты у 2 риэлтеров.

Жилье

В Минском городском центре недвижимости прошел аукцион по продаже квартир, находящихся в собственности столицы. Потенциальным покупателям было предложено 10 жилых помещений, продано только 2 — без торгов.

Когда возможности прикупить квартиру на аукционе нет, люди склонны что-то придумывать. Так один минчанин пристроил к квартире комнату, сильно выступающую за пределы дома. Выяснить, законно ли это, пока не удалось.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 апреля 2019 года)

Специалисты в нашей постоянной рубрике "вопрос-ответ" снова дали советы читателям. Среди прочего -- «как прописать маму в доме, который идет под снос, и вырастет ли компенсация из-за этого?»

ЖКХ

В Минске опубликовали график отключения горячей воды в 2019 году. Полный список адресов можно найти здесь.

Жилые дома будут переводить с газа на электроэнергию. И как раз Минэнерго объяснило, от чего будет зависеть цена на электричество после запуска АЭС. А президент вообще сказал, что мы «можем построить ещё одну АЭС».

Офтоп

Нотр-Дам де Пари -- не единственная достопримечательность, которая страдала от пожара. Мы вспомнили, какие еще значимые сооружения оказывались в огне за последние десятилетия. Но бывает, что для разрушения историческим зданиям достаточно отсутствия хозяина. Очередная старинная усадьба в Беларуси ищет того, кто о ней позаботится. И уже даже есть спрос -- среди иностранцев.

А если же вы сами решили прикупить недвижимость за рубежом, то вот советы от брокера для тех, кто присматривается к Америке.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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