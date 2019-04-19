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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 апреля 2019 года)
20.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
После 3-недельной «остановки» продолжился плавный рост цен на вторичном рынке жилья. За минувшую неделю
Загородная недвижимость
Новая риторика
Президент выступил в парламенте с очередным ежегодным посланием к народу и
Строительство
Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик
Однако о новых стройках заявили на этой неделе не только в А-100. Так "Мансарды столицы"
Еще в Минске много мест, где пока только думают, что построить. Так «Минскградо» предлагает
А еще на этой неделе
И немного о грустном. Начальника филиала «МАПИДа»
Земля
Власти продолжают реализовывать участки с недостроями. Один из таких в Крупице
Если в эти аукционы вы не успели обзавестись землей, то на следующих можно купить, например, в Лапоровичах
Земля -- это, конечно, камень преткновения во многих вопросах. Поскольку она имеет высокую ценность. Вот президент
Однако, чтобы лишиться земли не обязательно нарваться на мошенника. иногда достаточно бюррократии. Так возле Цнянского водохранилища люди годами не могут добиться от властей подключения к инженерным сетям, а те, кто смог построиться, не могут жить в своих домах, потому что на улице нет даже электричества. Вместо решения проблем с коммуникациями
Коммерческая недвижимость
В Домбровке
На паркинге ТЦ «Галерея Минск»
Риэлтерский бизнес
Минюст
Жилье
В Минском городском центре недвижимости
Когда возможности прикупить квартиру на аукционе нет, люди склонны что-то придумывать. Так один минчанин
Специалисты в нашей постоянной рубрике "вопрос-ответ" снова дали
ЖКХ
В Минске опубликовали график отключения горячей воды в 2019 году. Полный список адресов можно найти
Жилые дома будут
Офтоп
Нотр-Дам де Пари -- не единственная достопримечательность, которая страдала от пожара. Мы
А если же вы сами решили прикупить недвижимость за рубежом, то вот
Редакция Realt.by
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Доброе утро! Эта неделя была насыщенной новостями. Как хорошими, так и не очень. Были пожары, задержания, но и много новых строек...
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