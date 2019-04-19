Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (15-21 апреля 2019 года)

Новая риторика

Президент выступил в парламенте с очередным ежегодным посланием к народу и заявил , что «строить льготное жилье» уже не нужно (хотя есть и такая информация: жилья для многодетных в Минске в 2019 году построят вдвое больше, чем в 2018-м). А тем, кто хочет свой дом, Александр Лукашенко посоветовал купить землю где-нибудь подальше от Минска. Не забыл глава государства и о городах-спутниках. Там он предлагает вести исключительно малоэтажную и частную застройку.

Строительство

Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик рассказала нам, почему она «не представляет свою жизнь в Новой Боровой» и каково это — управлять строительным гигантом. Разговор получился тем более интересным, так как компания продолжает в хорошем смысле "эпатировать" рынок недвижимости в Беларуси. Например, на днях объявили о продаже квартир в новом доме , где будет общее пространство для общения с соседями).

Однако о новых стройках заявили на этой неделе не только в А-100. Так "Мансарды столицы" предлагают вложиться в надстройку дома на Я.Мавра. «Минскстрой» выставил на продажу квартиры для очередников в доме на Скрипникова. А УКС Центрального района предложил новую партию квартир в доме на Грушевке и в таунхаусах в Зацени . В это время «Айрон» взялся за долгострой в Лебяжьем , который компания выкупила в прошлом году.

Еще в Минске много мест, где пока только думают, что построить. Так «Минскградо» предлагает уплотнить Большую Степянку, а также изменить территорию , где стоит «Горизонт». Снос частного сектора Аран вроде бы перенесут на 2030 год. Но скоро что-то могут начать строить на участках на пр. Дзержинского, которые продали с молотка за рекордные 19 миллионов рублей .

А еще на этой неделе прошла «Белорусская строительная неделя». Правда, выставка была на удивление небольшой...

И немного о грустном. Начальника филиала «МАПИДа» задержали за взятки на сумму более 20 тысяч долларов в эквиваленте.

Земля

Власти продолжают реализовывать участки с недостроями. Один из таких в Крупице ушел с молотка за $36 тысяч долларов. А обычные участки в Чучанах продали за $39 и $42 тысячи долларов.

Если в эти аукционы вы не успели обзавестись землей, то на следующих можно купить, например, в Лапоровичах участок в 100 метрах от берега Минского моря . Или вот Михановичский сельисполком тоже готов поделиться землей . Стоимость от 5,3 до 20 тыс. рублей.



