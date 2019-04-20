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Оценить ущерб от «плохой» российской нефти пока сложно, но Беларусь потребует компенсацию

20.04.2019 22:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оценить ущерб от некачественной российской нефти пока сложно: специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного время. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ.


Фото: "Вестник Нафтана"

— Отдельные пробы показывали превышение в 100 раз. Опасность данного вещества заключается в высокой коррозионной агрессивности. Так же возможна забивка отдельного теплообменного оборудования, отравление катализаторных дорогостоящих систем. Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении — то это минимально десятки миллионов долларов, и может исчисляться многими сотнями, — рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

На ОАО «Мозырский НПЗ» организовали усиленный контроль за состоянием оборудования и увеличили подачу реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа. До «Нафтана» некачественное сырье еще не успело дойти.

— Мы предполагаем, что эта нефть с воскресенья на понедельник поступит уже на наш узел учета. Для завода это катастрофа. Мы можем потерять не один десяток миллионов долларов с возможной остановкой в принципе предприятия в целом. Принято решение о снижении загрузки, начиная с сегодняшнего дня, для того чтобы мы, имея определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать. Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало. В течение нескольких дней этот вопрос надо решать, — сообщил генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.

В эфире СТВ рассказали, что оценить ущерб пока сложно: специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного времени.

О компенсации объемов недополученной нефти и причиненного ущерба разговор еще предстоит: «Белнефтехим» настаивает на встрече с российской стороной.

«Плохая» нефть на фоне переговоров о тарифах на прокачку

Напомним, вопросы к качеству российской нефти возникли на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но не нашел понимания в РФ. Вслед за ограничениями на импорт продуктов питания из Беларуси Александр Лукашенко пригрозил поставить на ремонт нефтепроводы. В «Транснефти» заявили, что состояние участка «Дружбы» удовлетворительно, но «в случае необходимости» готовы помочь Минску ликвидировать дефекты.

Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». Из РФ «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту». По мнению «Белнефтехима», падение качества грозит ущербом для белорусских НПЗ. В связи с этим белорусская сторона запросила встречу у «Транснефти». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

Источники TUT.BY пояснили, что у потребителей, получающих российскую нефть сорта Urals по нефтепроводу «Дружба», периодически возникают нарекания к ее качеству уже около трех лет. Россия лучшую нефть поставляет в Китай. А в «Дружбу» — по остаточному принципу".

 
Теги: Минск
 
 
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