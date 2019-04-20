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Оценить ущерб от «плохой» российской нефти пока сложно, но Беларусь потребует компенсацию
20.04.2019 22:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оценить ущерб от некачественной российской нефти пока сложно: специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного время. Об этом сообщили в эфире телеканала
— Отдельные пробы показывали превышение в 100 раз. Опасность данного вещества заключается в высокой коррозионной агрессивности. Так же возможна забивка отдельного теплообменного оборудования, отравление катализаторных дорогостоящих систем. Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении — то это минимально десятки миллионов долларов, и может исчисляться многими сотнями, — рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
На ОАО «Мозырский НПЗ» организовали усиленный контроль за состоянием оборудования и увеличили подачу реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа. До «Нафтана» некачественное сырье еще не успело дойти.
— Мы предполагаем, что эта нефть с воскресенья на понедельник поступит уже на наш узел учета. Для завода это катастрофа. Мы можем потерять не один десяток миллионов долларов с возможной остановкой в принципе предприятия в целом. Принято решение о снижении загрузки, начиная с сегодняшнего дня, для того чтобы мы, имея определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать. Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало. В течение нескольких дней этот вопрос надо решать, — сообщил генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.
В эфире СТВ рассказали, что оценить ущерб пока сложно: специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного времени.
О компенсации объемов недополученной нефти и причиненного ущерба разговор еще предстоит: «Белнефтехим» настаивает на встрече с российской стороной.
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Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Источники TUT.BY
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Оценить ущерб от некачественной российской нефти пока сложно: специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в...
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