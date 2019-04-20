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Традиционное подорожание: в воскресенье опять изменятся цены на бензин
21.04.2019 — Новости Экономики | Вечерний Гродно
Источник материала: Вечерний Гродно
Уже традиционная новость выходного дня – с воскресенья, 21 апреля, цены на бензин на белорусских заправках снова изменятся.
В пресс-службе концерна «Белнефтехим»
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Уже традиционная новость выходного дня – с воскресенья, 21 апреля, цены на бензин на белорусских заправках снова изменятся. Read More...
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