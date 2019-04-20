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Традиционное подорожание: в воскресенье опять изменятся цены на бензин

21.04.2019 — Новости Экономики | Вечерний Гродно  
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Источник материала: Вечерний Гродно

Традиционное подорожание: в воскресенье опять изменятся цены на бензин

Уже традиционная новость выходного дня – с воскресенья, 21 апреля, цены на бензин на белорусских заправках снова изменятся.

В пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Таким образом, стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 52 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 63 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 84 копейки, ДТ — 1 рубль 63 копейки.

 
Теги: Новости
 
 
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Уже традиционная новость выходного дня – с воскресенья, 21 апреля, цены на бензин на белорусских заправках снова изменятся. Read More...
 
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