В Украине началось голосование во втором туре президентских выборов

Источник материала: Tut.by

Сегдня в Украине проходят выборы президента страны. Избирательные участки начали свою работу в 8 утра, закроются они в 20.00. Ожидается, что кандидаты в президенты — Владимир Зеленский и Петр Порошенко — проголосуют в 11 и 12.30 часов.



Фото: 112.ua

День тишины в украинской столице прошел спокойно. 20 апреля два раза в соцсетях звучали призывы выйти на майдан Независимости и к зданию СБУ, но ни там, ни там массовых сборов людей не было.

Как сообщили пресс-службы, кандидат в президенты Владимир Зеленский будет голосовать в колледже морского и речного флота, Петр Порошенко — в Доме офицеров.

За три дня до дня голосования глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук у себя в Facebook призвала украинцев не портить бюллетени во время второго тура выборов президента 21 марта. Cлипачук отметила, что по результатам дня голосования 31 марта «почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными».

— Причиной этого стали, местами и незаконные, действия граждан. Бюллетени сознательно портили. Но это — не проявление позиции. Это, фактически, оскорбление большого количества людей: работников «Полиграфкомбината «Украина», которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать, людей, которые развозили бюллетени, в конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а затем и считали. Это наши соотечественники, иногда, знакомые, родственники и друзья. Напомню также, что изготовление бюллетеней происходило за счет Государственного бюджета, а это тоже наши с вами деньги, — написала глава ЦИК.

Она напомнила, что согласно закону о выборах президента Украины фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается.