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«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более $53 тысяч
21.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компания «Айрон»
На данный момент в продажу запустили квартиры только в первом доме «Минского квартала»: 18-этажной 1-подъездной «свечке» от МАПИД серии М-111-90. В высотке появятся 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Стены дома выполнены из 3-слойной стеновой панели. Высота потолков в квартирах – 2,55 метра.
Цены за квадратный метр квартиры в первом доме «Минского квартала» предлагают такие (при 100% единовременной оплате в течение 3 банковских дней):
– 1-комнатные квартиры (площадью 44-45 «квадратов») – 1200 долларов;
– 2-комнатные квартиры (площадью 60-61 «квадрат») – 1150 долларов;
– 3-комнатные квартиры (площадью 77-78 «квадратов») – 1100 долларов.
Следовательно, «однушка» площадью 44,82 квадратного метра обойдётся покупателю в $53.784. За «двушку» минимального размера (60,51 «квадрата») застройщик запросит $69.587. Чтобы стать обладателем самой скромной «трёшки» (77,92 «квадрата»), хозяину придётся заплатить $85.712.
Квартиры в стартовом доме «Минского квартала» можно приобрести и в рассрочку до сентября (первоначальный платеж – 30% с оплатой в течение 3 банковских дней). В этом случае каждый квадратный метр квартиры обойдётся дороже на 30 долларов:
– 1-комнатные квартиры (площадью 44-45 «квадратов») – 1230 долларов;
– 2-комнатные квартиры (площадью 60-61 «квадрат») – 1180 долларов;
– 3-комнатные квартиры (площадью 77-78 «квадратов») – 1130 долларов.
Чтобы завладеть квартирой в первом доме «Минского квартала», покупателю необходимо выкупить жилищные облигации. Застройщик обещает предоставить хозяину квартиру в таком состоянии:
– установить входную дверь;
– выполнить стяжку пола;
– установить 2-камерные стеклопакеты ПВХ;
– выполнить «холодное» остекление лоджий;
– установить унитаз;
– развести электрику, установить розетки и выключатели, подвести оптоволокно;
– установить счётчики воды и электроэнергии;
– выполнить горизонтальную разводку труб отопления.
Завершить строительство первого дома жилого комплекса «Минский квартал» компания «Айрон» планирует в 1-ом квартале 2020 года. По состоянию на 1 апреля степень готовности дома застройщик оценил равной 15%.
Фото: Павел Садовский
Рендеры и планировки:
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Компания «Айрон» начала продавать квартиры в жилом комплексе «Минский квартал». Он расположен в Грушевке в границах улицы Грушевской – переулка 1-ого...
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