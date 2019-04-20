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«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более $53 тысяч

21.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Компания «Айрон» начала продавать квартиры в жилом комплексе «Минский квартал». Он расположен в Грушевке в границах улицы Грушевской – переулка 1-ого Железнодорожного – улицы Разинской – переулка Разинского – переулка Зенитный. Жилой комплекс возводят на месте снесённого частного сектора.

«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский
«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский

На данный момент в продажу запустили квартиры только в первом доме «Минского квартала»:  18-этажной 1-подъездной «свечке» от МАПИД серии М-111-90. В высотке появятся 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Стены дома выполнены из 3-слойной стеновой панели. Высота потолков в квартирах – 2,55 метра.

«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский
«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский

Цены за квадратный метр квартиры в первом доме «Минского квартала» предлагают такие (при 100% единовременной оплате в течение 3 банковских дней):

– 1-комнатные  квартиры (площадью 44-45 «квадратов») – 1200 долларов;

– 2-комнатные  квартиры (площадью 60-61 «квадрат») – 1150 долларов;

– 3-комнатные  квартиры (площадью 77-78 «квадратов») – 1100 долларов.

«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
«Минский квартал» задумали таким.
«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч

Следовательно, «однушка» площадью 44,82 квадратного метра обойдётся покупателю в $53.784. За «двушку» минимального размера (60,51 «квадрата») застройщик запросит $69.587. Чтобы стать обладателем самой скромной «трёшки» (77,92 «квадрата»), хозяину придётся заплатить $85.712.

«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч

Квартиры в стартовом доме «Минского квартала» можно приобрести и в рассрочку до сентября (первоначальный платеж – 30% с оплатой в течение 3 банковских дней). В этом случае каждый квадратный метр квартиры обойдётся дороже на 30 долларов:

– 1-комнатные  квартиры (площадью 44-45 «квадратов») – 1230 долларов;

– 2-комнатные  квартиры (площадью 60-61 «квадрат») – 1180 долларов;

– 3-комнатные  квартиры (площадью 77-78 «квадратов») – 1130 долларов.

«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский
«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский

Чтобы завладеть квартирой в первом доме «Минского квартала», покупателю необходимо выкупить жилищные облигации. Застройщик обещает предоставить хозяину квартиру в таком состоянии:

– установить входную дверь;

– выполнить стяжку пола;

– установить 2-камерные стеклопакеты ПВХ;

– выполнить «холодное» остекление лоджий;

– установить унитаз;

– развести электрику, установить розетки и выключатели, подвести оптоволокно;

– установить счётчики воды и электроэнергии;

– выполнить горизонтальную разводку труб отопления.

«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский
«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский

Завершить строительство первого дома жилого комплекса «Минский квартал» компания «Айрон» планирует в 1-ом квартале 2020 года. По состоянию на 1 апреля степень готовности дома застройщик оценил равной 15%.

«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский
«Айрон» продаёт квартиры в «панельке» в Грушевке. Минимальная цена – более тысяч
Фото: Павел Садовский

Фото: Павел Садовский

Рендеры и планировки: «Айрон»

 
 
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Компания «Айрон» начала продавать квартиры в жилом комплексе «Минский квартал». Он расположен в Грушевке в границах улицы Грушевской – переулка 1-ого...
 
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