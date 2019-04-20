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Зеленский и Порошенко проголосовали на выборах президента Украины

21.04.2019 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский и Петр Порошенко проголосовали во втором туре президентских выборов. Действующий президент отдал свой голос на участке в Доме офицеров, Зеленский — в колледже морского и речного флота.

 
 
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Зеленский показал свой бюллетень - он проголосовал за себя.
 
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