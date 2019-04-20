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Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов
21.04.2019 14:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов, на первое место выходит внутренний рынок, об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко корреспонденту
Вице-премьер отметил, что на время проведения посевной кампании Беларусь вводит ограничение на поставку светлых нефтепродуктов по всем экспортным направлениям.
«На экспортных рынках цены сегодня пиково высокие. Поэтому мы имеем как экономические, так и технические издержки. С техническими издержками предприятия определятся в момент капремонта в августе-сентябре это все обсчитаем», — заявил Ляшенко.
Кроме этого, на следующей неделе команда «Белнефтехима» проведет переговоры с «Транснефтью». В рамках встречи обсудят сложившуюся ситуацию, а также проследят за исполнением договоренностей. В частности, российская компания должна будет откачать нефть с повышенным содержанием хлорида и подмешать более качественные углеводороды.
Напомним, вопросы к качеству российской нефти возникли на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но
Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Источники TUT.BY
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Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов, на первое место выходит внутренний рынок, об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко...
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