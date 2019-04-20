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Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов

21.04.2019 14:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов, на первое место выходит внутренний рынок, об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко корреспонденту ОНТ во время оперативного штаба в ОАО «Нафтан».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Вице-премьер отметил, что на время проведения посевной кампании Беларусь вводит ограничение на поставку светлых нефтепродуктов по всем экспортным направлениям.

«На экспортных рынках цены сегодня пиково высокие. Поэтому мы имеем как экономические, так и технические издержки. С техническими издержками предприятия определятся в момент капремонта в августе-сентябре это все обсчитаем», — заявил Ляшенко.

Кроме этого, на следующей неделе команда «Белнефтехима» проведет переговоры с «Транснефтью». В рамках встречи обсудят сложившуюся ситуацию, а также проследят за исполнением договоренностей. В частности, российская компания должна будет откачать нефть с повышенным содержанием хлорида и подмешать более качественные углеводороды.

Напомним, вопросы к качеству российской нефти возникли на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но не нашел понимания в РФ. Вслед за ограничениями на импорт продуктов питания из Беларуси Александр Лукашенко пригрозил поставить на ремонт нефтепроводы. В «Транснефти» заявили, что состояние участка «Дружбы» удовлетворительно, но «в случае необходимости» готовы помочь Минску ликвидировать дефекты.

Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». Из РФ «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту». По мнению «Белнефтехима», падение качества грозит ущербом для белорусских НПЗ. В связи с этим белорусская сторона запросила встречу у «Транснефти». В российской трубопроводной монополии призналиналичие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».

Источники TUT.BY пояснили, что у потребителей, получающих российскую нефть сорта Urals по нефтепроводу «Дружба», периодически возникают нарекания к ее качеству уже около трех лет. Россия лучшую нефть поставляет в Китай. А в «Дружбу» — по остаточному принципу".

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь приостанавливает экспорт нефтепродуктов, на первое место выходит внутренний рынок, об этом сообщил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко...
 
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