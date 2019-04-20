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«Беларусь решительно осуждает эти преступления». Лукашенко - о терактах на Шри-Ланке
21.04.2019 16:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену и народу этой страны из-за гибели людей в результате терактов, сообщает пресс-служба главы государства.
Лукашенко отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах в результате серии вероломных террористических актов, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля.
«Республика Беларусь решительно осуждает эти циничные и безжалостные преступления против ланкийского народа, призывает международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма, экстремизма, нетерпимости и приглашает прогрессивное общество к широкому диалогу в целях повышения мер доверия и безопасности, — говорится в соболезновании.
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Президент Беларуси выразил соболезнования президенту Шри-Ланки.
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