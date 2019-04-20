«Беларусь решительно осуждает эти преступления». Лукашенко - о терактах на Шри-Ланке

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену и народу этой страны из-за гибели людей в результате терактов, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Reuters

Лукашенко отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах в результате серии вероломных террористических актов, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля.

«Республика Беларусь решительно осуждает эти циничные и безжалостные преступления против ланкийского народа, призывает международное сообщество к продолжению борьбы с любыми проявлениями терроризма, экстремизма, нетерпимости и приглашает прогрессивное общество к широкому диалогу в целях повышения мер доверия и безопасности, — говорится в соболезновании.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля. Погибли не менее 200 человек, ранены более 450. Среди погибших по меньше 27 иностранцев — это граждане США, Великобритании, Нидерландов и Португалии.