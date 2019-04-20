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«Транснефть» письменно признала проблему с нефтью, источник загрязнения - на участке Самара-Унеча

21.04.2019 16:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская «Транснефть» признала факт, ухудшения качества транспортируемой нефти, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан. Источник загрязнения «Транснефтью» обнаружен на участке Самара-Унеча. В ближайшее время стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы, сообщает «Вестник Нафтана» в репортаже с сегодняшнего Республиканского оперативного штаба по контролю за ситуацией по поставкам нефти.


ОАО "Нафтан". Фото: www.novopolotsk.by

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко подтвердил, что на протяжении нескольких дней предприятие фиксирует ухудшение качества транспортируемой нефти по показателю органических хлоридов. Превышение от нормативного значения составляет более 20 раз. Это является нарушением контракта с «Транснефтью».

Генеральный директор «Нафтана» Александр Демидов расскал, что ситуация сложилась несколько лучше, чем на Мозырском НПЗ. «Нафтан» снабжается из двух веток нефтепровода «Дружба»: северной и южной.

По оперативному мониторингу видно что несоответствующая качественному показателю нефть, поступит на «Нафтан» с южной ветки с воскресенья на понедельник. Принято решение о снижении загрузки завода на 40% для сохранения действующего оборудования

Направлено обращение в «Транснефть» о максимальном увеличении загрузки северной линии нефтепровода («Сургут-Полоцк»), которая сейчас работает только до 10% от возможной загрузки. Технические возможности для этого есть.

 

 
 
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Российская «Транснефть» признала факт, ухудшения качества транспортируемой нефти, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан. Источник загрязнения...
 
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