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Ермошина предложила дату президентских выборов 2020 года

21.04.2019 20:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказала, какую дату предлагает для президентских выборов в 2020 году.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Срок президентских полномочий истекает 30 августа 2020 года. Ермошина отметила, что 30 августа — это день, когда все находятся уже по основному месту жительства, в основном. «Потому что через день, 1 сентября начинается учебный год. У нас работают все заведения учебные, уже они отремонтированы, а именно там у нас размещаются участки для голосования. Поэтому с точки зрения организационной эта дата абсолютно приемлема. С точки зрения ведения предвыборной агитации она тоже хороша в том плане, что она создает благоприятные климатические условия для проведения мероприятий на открытом воздухе: пикетов и митингов», — заявила глава ЦИК.

Единственное, может, кандидатов не очень устроит эта дата в силу того, что многие избиратели в период предвыборной агитации будут находиться в других местах, где-то в отпусках, уточнила она.

При этом Ермошина отметила, что пока рано об этом говорить. «Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», — сказала глава ЦИК.

Напомним, парламентские выборы Ермошина предложила провести 17 ноября 2019 года.

 
 
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Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина винтервью программе «Неделя» на СТВ рассказала, какую дату предлагает для президентских выборов в 2020 году.
 
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