Порошенко поздравил Зеленского с победой: У нового президента будет очень сильная оппозиция

Источник материала: Tut.by

После оглашения результатов экзитпола Петр Порошенко обратился к украинцам из своего штаба в Киеве. Он поздравил Зеленского с победой и заявил, что остается в политике.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Никогда не сдавайся, слышу я сейчас, когда вижу результаты. И мне они говорят, что я должен позвонить моему оппоненту и поприветствовать его. Сделать так, как принято в цивилизованных странах, — сказал Порошенко. — Но настанет и 22 апреля, и нам надо будет объединиться. Дорогие украинцы, уже со следующего месяца я сложу полномочия главы государства, так решило большинство украинцев. Я уйду из кабинета, но не уйду из политики. Я остаюсь в политике, потому что наша команда имеет успехи, которых достигла за 5 лет.

Никто не понимает, какой путь мы прошли за 5 лет. Наша команда будет защищать украинский язык, армию. Когда на следующей неделе Верховная Рада примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что именно я его инициировал.

Дорогие украинцы, хочу вам сказать, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную.

Между официальным оглашением результатов и инаугурацией я готов помочь новому президенту и передать все международные связи, которые мы так долго нарабатывали.

Еще очень важно, друзья: выборы прошли честно, прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Сегодня, 21 апреля, я хочу поблагодарить всех украинцев. Приятно, что все наши международные партнеры не раз говорили, что за 5 лет президентства Порошенко было сделано то, что не было сделано за 20 лет. Я впереди у нас много нерешенных проблем, открытых ран, но Украина сильная. Я остаюсь в политике, чтобы вам было не стыдно за голос, который вы отдали за Порошенко и его команду. Извините меня за мои ошибки, — сказал Петр Порошенко.

Пока еще действующий президент Украины в конце речи поблагодарил несколько раз жену и поцеловал ее.

— Я оптимист, и верю, что все будет хорошо. Украина будет сильной, европейской страной. Я буду молиться: Боже, береги Украину, — закончил он речь.