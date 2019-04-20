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Белорусские специалисты посчитали, сколько времени уйдет на решение проблемы с российской нефтью

21.04.2019 20:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8−10 суток уйдет на то, чтобы решить проблему с повышенным содержанием хлорида в российской нефти, которая транспортируется по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.


Фото: Reuters

«Россияне пообещали решить проблему за день-два, что маловероятно. Наши специалисты подсчитали: потребуется 8−10 суток», — сказал ведущий в эфире.

Напомним, на протяжении нескольких дней предприятие фиксирует ухудшение качества транспортируемой нефти по показателю органических хлоридов. Превышение от нормативного значения составляет более 20 раз. Это является нарушением контракта с «Транснефтью».

Российская «Транснефть» признала факт ухудшения качества транспортируемой нефти, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан. Источник загрязнения «Транснефтью» обнаружен на участке Самара — Унеча. В ближайшее время стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы.

«С техническими издержками предприятия определятся в момент капремонта в августе-сентябре, мы это все рассчитаем, — сказал в эфире ОНТ заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. — Команда „Белнефтехима“ и директора завода выезжают на „Транснефть“ во вторник на следующей неделе для обсуждения ситуации. Сегодня мы очень надеемся на профессионализм действий „Транснефти“ и не сомневаемся в нем. Они заверили меня, что предпринимают все действия по откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванию более качественной нефти. И вот сегодня ситуация стабилизируется».

 
 
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