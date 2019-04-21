Член команды Зеленского и возможный премьер про Беларусь и РФ: Думаю, Лукашенко сделает правильный выбор

Источник материала: Tut.by

Команда Зеленского будет выстраивать с Александром Лукашенко отношения, которые помогут сохранить стабильность в регионе. Об этом в комментарии для TUT.BY заявил экс-министр финансов Украины при Петре Порошенко и член команды Зеленского Александр Данилюк, которому пророчат пост министра иностранных дел или премьера в правительстве нового президента.



Александр Данилюк (слева от Владимира Зеленского). Фото: https://www.facebook.com/alex.danylyuk

— Мы за стабильный регион. Сегодня мы живем в нестабильном регионе, в котором есть риск — у нас общий «партнер» на востоке. И мы понимаем вызовы, которые стоят перед нами и перед вами. Поэтому, естественно, нас интересует только сближение отношений [c Беларусью], потому что риски у нас общее, мало того, у нас эти риски уже реализовались, — считает Александр Данилюк.

По мнению экс-министра, сегодняшний нейтралитет в конфликте на востоке Украины и «балансировка» Беларуси между Россией и Украиной — вопрос времени.

— Я думаю, нам предстоит очень много дискуссий, но когда мы взвесим все плюсы и минусы, президент Беларуси сделает правильный выбор, — считает Данилюк.

Данилюк также уверяет, что на политику Зеленского не будет оказывать влияние олигарх Игорь Коломойский.

— Я считаю, что этого влияния не будет. Конечно, будет желание всего истеблишмента, всех олигархов влиять на власть, как они, думаю, делают сейчас. Но сейчас они не влияют, они — часть власти. Будет та же самая попытка, желание повлиять на новую власть. Но Зеленский — человек не из системы, он будет этому максимально препятствовать и будет сильно независимым президентом, — считает Данилюк.

По его словам, кабинет министров Зеленский представит позже. Но экс-министр финансов не отрицает, что в Украину может вернуться Михаил Саакашвили.

— Я считаю, что Михаила лишили украинского гражданства незаконно, и это морально было некрасивый шаг со стороны Порошенко. Поэтому, думаю, что это будет аннулировано. Что касается возвращения его в политику, то это будет решение самого Михаила. Мы же — демократическая страна, правильно? Ну, не считая пары моментов, когда кого-то могут запаковать в мешок и выкинуть в Польшу. Но, надеюсь, это останется в прошлом, — сказал Данилюк.