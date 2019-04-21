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«Если хотим покорить этот рынок, надо менять подходы». Рудый рассказал об успехах Беларуси в Китае
21.04.2019 22:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь добилась серьезного прогресса в отношениях с Китаем, инвестиции растут, меняется структура экспорта, множатся совместные проекты, заявил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в интервью программе «Панорама»
«У нас растет экспорт — на 28% по итогам прошлого года. И не просто растет — меняется структура экспорта — буквально за несколько лет доля некогда доминирующего продукта, калийных удобрений, сократилась с 80% до 55%. Прирост несырьевого экспорта за прошлый год составил 66%. Число китайских туристов за год выросло на 21%», — отметил Рудый.
Прямые инвестиции из Китая за год выросли почти в три раза.
На вопрос про белорусские магазины в Китае Рудый уточнил, что открываются китайские магазины с белорусскими брендами. «Есть определенная особенность, что скорее не мы продаем, а у нас покупают. Китай — страна большая, рынок больше чем наш традиционный российский. Если мы хотим покорить этот рынок, надо менять подходы. Важно понимать, что основную добавленную стоимость зарабатывают именно в Китае, а не на складе. Поэтому надо заходить на рынок, повышать добавленную стоимость, открывать свои торговые центры белорусской продукции. Она востребована», — считает посол.
Он рассказал о создании совместных предприятий, в частности, о создании СП по торговле молочной продукцией в Гонконге, в провинции Хэнань, Шанхае. В городе Циндао открыт контактный центр, где может разместиться белорусский представитель и искать партнеров, торговать в Китае. В Чунцине открыто
При этом Рудый признал, что в Пекине продуктов белорусских мало. «Они раскупаются сразу по приходу. Многие товары реализуются еще в процессе его движения. Это очень высоко рентабельный бизнес, доходный и для китайцев, и для белорусов. Надо понимать, что китайский рынок хоть и рентабельный, высокодоходный, но доходность эта чуть меньше, чем мы можем продать в Россию. Для нас это запасной рынок», — сказал он.
Посол рассказал, что в прошлом году поставки в Китай белорусского молока выросли в 9 раз. «Дверь открылась и мы зашли на рынок», — отметил он.
Кроме того, за счет инициативы «Пояс и путь» Беларусь стала главным логистическим центром по международным железнодорожным перевозкам из Китая в Европу и обратно. «Через нас проходит 80% всех железнодорожных перевозок. За прошлый год прошло порядка 3 тысяч железнодорожных поездов из Китая Европа. Мы — пример и показатель успешности инициативы «Пояс и путь», — заявил посол.
Рудый напомнил про второй международный форум высшего уровня «Один пояс, один путь», который
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Беларусь добилась серьезного прогресса в отношениях с Китаем, инвестиции растут, меняется структура экспорта, множатся совместные проекты, заявил посол Беларуси...
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