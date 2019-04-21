Семь фактов о Владимире Зеленском, шестом президенте Украины

Источник материала: Tut.by

Шестым президентом Украины стал Владимир Зеленский — бизнесмен, комик и шоумен из Кривого Рога. Судя по первым результатам ЦИК и экзит-полам , он побеждает с рекордным в истории независимой Украины результатом. Мы собрали семь интересных фактов про избранного президента Украины.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Родился в семье «технарей», провел несколько лет в Монголии

Шестой президент Украины родился в еврейской семье в Кривом Роге 25 января 1978 года. Его мать была инженером, отец — доктором технических наук. Четыре года в детстве Владимир Зеленский жил в Монголии, где отец участвовал в стройке горнообогатительного комбината. Там же Зеленский-младший пошел в первый класс.

— В результате на монгольском я разговаривал лучше, чем на русском. В первый класс пошел в единственную советскую школу, затерянную между сопок. Рядом за партами сидели евреи, буряты, калмыки, русские… Но никто никогда не поднимал национальный вопрос, — рассказывал Зеленский в одном интервью .



С мамой Риммой Владимировной. Фото: Instagram Зеленского

В 16 лет он должен был улететь в Израиль учиться, но отец не отпустил. Он же не дал сыну поступить на режиссера. В итоге Зеленский отучился на юриста, но карьеру свою сделал в КВН.

Ушел из КВН после конфликта с Масляковым

Команда с участием Зеленского, «Запорожье-Кривой Рог-Транзит», в 1997 году выиграла Высшую лигу КВН. Затем он создал свою команду «95-й квартал», которая выступала в «вышке» с 1999 по 2003 годы. Это было время гастролей по всему СНГ. Популярность коллектива росла, а вот доходы — не сильно. Значительную часть гонораров, по рассказам Зеленского, оставляла себя структура Александра Маслякова — АМиК.

— Нам начали предлагать интересные выступления на телевидении. Но у Маслякова всегда была жесткая позиция: если ты сделал шаг влево или вправо — снялся в фильме, сериале, был показан по телевизору, — тебя автоматически вычеркивают из КВНа. Мы, по сути, являлись собственностью масляковской студии АМиК и, кроме игры, ни на что не имели права, — рассказывал Зеленский.



Зеленский на сцене КВН. Фото: stuki-druki.com

Затем Масляков предложил Зеленскому остаться в Москве редактором КВН, но если он это ради этого оставит команду. Будущий президент Украины решил вернуться на родину. И не прогадал.

Создал самое успешное юмористическое шоу в Украине

В конце 2003 года канал «1+1» предложил «95-му кварталу» проехать с концертами по стране с самыми яркими номерами команды. С 2005 года на канале «Интер» стартует сатрическое шоу «Вечерний квартал», автором которого стал Зеленский.

Детские фото участников «Вечернего квартала»

Шоу стало настолько успешным, что быстро обошло российские КВН и «Comedy Club» у украинских зрителей. Позже «Вечерний квартал» вернется на канал «1+1», которым владеет олигарх Игорь Коломойский. Именно в эфире этого канала в новогоднюю ночь 2019 года Зеленский объявит, что идет в президенты.

То, что начиналась как команда КВН, вскоре стало крупной медиакомпанией «Студия Квартал-95», которая сняла десятки популярных фильмов и сериалов в Украине и России. Один из них, «Слуга народа», станет политическим трамплином для Зеленского. Он там сыграет учителя, который чудом стал президентом на волне народного разочарования в своих элитах. Знакомо?

Женился на школьной любви

В школе № 95 в Кривом Роге в параллельном классе с Зеленским училась его первая любовь Елена. Жила она в том же дворе.

— Они с Леной встречаться начали еще в школе. И с самого начала их чувства были серьезными и глубокими, — вспоминает одноклассник Зеленского Андрей Заславский. — Лена жила в соседнем со мной подъезде. И каждый вечер Володя стоял внизу и ждал ее. Лена выходила со своей собачкой по кличке Катя и они шли гулять вокруг дома, по паркам. И когда они закончили школу, он также приходил и ждал ее возле подъезда, там Володю всегда можно было встретить.



Владимир Зеленский целует жену после объявления первых результатов экзитпола второго тура президентских выборов в Украине. Фото: Reuters

Пара обручилась в 2003 году. Как и Зеленский, его жена — юрист по образованию, но работает вместе с ним одним из авторов «Студии Квартал-95». У них двое детей — дочь Александра и сын Кирилл.

Богат, но не миллиардер

О доходах Зеленского можно судить по его декларациям. Так, например, в 2017 году он задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен (примерно 270 тыс. долларов) дохода, у него на счетах в банках лежали еще около 480 тыс. долларов.

Кроме того, у Зеленского есть дом в поселке под Киевом, купленный почти за 30 тыс. долларов, земельный участок 1200 кв м за 25 тыс. долларов. Вместе с членами семьи у них пять квартир — четыре в Киеве, одна в Ялте, и две съемные квартиры в Великобритании. У Зеленского есть «Land Rover» за 170 тыс. долларов.

Также избранный президент Украины владеет акциями десятка компаний, самые крупные из которых — «Киноквартал» и «Студия Квартал-95». Кроме них, у Зеленского есть несколько офшорных фирм с регистрацией на Кипре, Белизе и Британсих Виргинских Островах.

При этом в 2012 году Зеленский попал в Forbes в рейтинг 25 самых дорогих и популярных звезд украинского шоу-бизнеса. Его личный доход, по данным журнала, в том году составил 2 млн долларов.

В 2014-м занял проукраинские позиции, но с оговорками

Зеленский поддержал Майдан, а после его победы и начала конфликта в Крыму и на Донбассе, поддержал украинскую позицию и АТО. Однако, его позиция была не без критики в адрес переходной власти в Киеве. В этом трехминутном ролике Зеленский обращается к Путину со словами «мы братские народы» и предостерегает украинскую власть от ущемления русскоязычных на востоке и юге страны.

Позже его позиция развивалась примерно в этом же русле — поддержка евроатлантического курса Украины, но критика власти за запрет на выступления российским исполнителям и на вещание российских сериалов, включая знаменитый сериал студии Зеленского «Сваты».

Шоумен, однако, безоговорочно поддерживал украинских военных — выступал с концертами в зоне АТО и пожертвовал на нужды добровольческих батальонов миллион гривен.

Программа нового президента: прямая демократия, анти-элитизм, внешняя политика чуть мягче

Зеленский заявлял, что будет президентом один срок. Среди пунктов его программы — ослабление статуса украинских чиновников. Так, Зеленский намерен лишить неприкосновенности судей, депутатов и самого себя как президента, а также облегчить процедуру импичмента. Кроме того, новый президент пожизненно запретит занимать государственные должности людям, осужденным за коррупцию.

Первым делом Зеленский обещал внести законопроект «О народовластии», по которому народ будет формировать основные задачи для власти через референдум и другие формы прямой демократии.



Фото из фейсбука сериала «Слуга народа»

Во внешней политике Зеленский хочет провести референдум, прежде чем вступать в НАТО, немедленно прекратить огонь на Донбассе, перезапустить Минский процесс . По оценке нового президента, вернуть Крым получится только после смены власти в России. От нее он, впрочем, собирается добиваться возмещения убытков за отторжение полуострова и войну на Донбассе.