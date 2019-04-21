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Лукашенко поздравил Зеленского: «Беларусь была и останется для Украины предсказуемым партнером»
22.04.2019 09:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, сообщает пресс-служба главы государства.
«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», — говорится в поздравлении.
Глава государства убежден, что "совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".
Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.
Президент США и некоторые европейские лидеры уже
21 апреля в Украине
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.
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