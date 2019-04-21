Лукашенко поздравил Зеленского: «Беларусь была и останется для Украины предсказуемым партнером»

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», — говорится в поздравлении.

Глава государства убежден, что "совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".

Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

Президент США и некоторые европейские лидеры уже поздравили Зеленского с победой.

21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов . Владимир Зеленский получил более 70 процентов голосов . Петр Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского, пообещав ему сильную оппозицию. Порошенко не намерен уходить из политики.