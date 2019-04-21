Посевную кампанию в Беларуси планируют завершить до 15 мая

Источник материала: БелТА

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии планируют завершить посевную кампанию до 15 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

"Сев яровых культур в Беларуси должен завершиться не позже 15 мая. Думаю, так и будет, - сказал Василий Ядловский. - По севу ранних яровых зерновых план в целом по республике выполнен. По отдельным областям - Витебской и Гродненской - осталось засеять еще 1-2% площадей".

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) посеяны в Беларуси на 884,6 тыс. га, что составляет 100,7% от плана. Брестская, Гомельская, Минская и Могилевская области завершили сев этих культур. В Гродненской области ранние яровые зерновые посеяны на 98,1% запланированных площадей, в Витебской - на 98,7%.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 30,5 тыс. га (59,3% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 78,7 тыс. га (81,9% плана), картофель - 4,91 тыс. га (20,1%), овощи - 2,44 тыс. га (43,5%). Кукуруза на зерно посеяна на 99,5 тыс. га (44,6% плана), на силос - на 42,3 тыс. га (5,22%). Яровой сев в целом проведен на 56,6% площадей.

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га.-0-