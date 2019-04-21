«Без привязки к курсу, от 9,5 % годовых, совокупный доход семьи». Объясняем, почему лизинг лучше кредита

– Сегодня все банки устанавливают достаточно жесткие требования к кредитополучателю – серьезные требования к уровню заработной платы заявителей и поручителей, есть ряд ограничений и привязка к картам овердрафт. Доступность – еще одно преимущество лизинга. Для нас первостепенна кредитная история заявителя. Если в этом ключе все хорошо, то проблем не будет. Требования по поручителям минимальны, кроме того – в заявке учитывается совокупный доход семьи. То есть даже если вашей заработной платы недостаточно для получения необходимой суммы, можно приобщить доход родителей, супруга или других родственников. В зачет идут и доходы из-за границы.

К слову, оформить лизинг для ИП гораздо проще, чем кредит. Из-за разницы в оценке платежеспособности претендовать можно на большие суммы.

– Важно и то, что отделения «БЕЛАРУСБАНКА» есть практически во всех городах Беларуси. Мы представлены очень широко, и это удобно, если заявители или их поручители иногородние. Заявку, к примеру, на квартиру в Минске можно оформить в Бресте или Гомеле, сэкономив время и деньги на дорогу. Помимо этого, лизинговая компания ведет полное сопровождение сделки. Грубо говоря, с клиентом мы встречаемся два раза: один раз, когда он подает заявку, второй – в Агентстве по регистрации и земельному кадастру. Никаких других финансовых затрат, кроме суммы, прописанной в договоре, клиент не несет.

– А кто по договору является собственником недвижимости?

– На весь срок лизингового договора собственником недвижимости является «АСБ Лизинг».

Интересно: Объект переходит в собственность только после полной выплаты лизинга. Некоторым покупателям это важно: к примеру, остается возможность сохранить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

– Как рассчитываются коммунальные платежи, если собственник не физлицо?

– Коммунальные платежи начисляются на физическое лицо, с которым заключен лизинговый договор, поэтому суммы стандартные, действуют тарифы для физических лиц.

– Нужно ли получать разрешение «АСБ Лизинг», чтобы зарегистрировать кого-то в квартиру или сделать перепланировку?

– Нет. Человек может распоряжаться имуществом так, как считает нужным – регистрировать членов семьи, делать ремонт или перепланировку. Главное, чтобы работы были согласованы в необходимых инстанциях, специальное разрешение лизинговой компании не требуется.

– Возможно ли продать объект, если лизинг полностью не погашен?

– Учитывая, что собственником объекта недвижимости на весь срок лизингового договора является лизинговая компания, самостоятельно продать – нельзя. Но варианты есть. Мы всегда идем навстречу клиентам, поэтому в случае необходимости лизинговый договор можно переоформить на покупателя, либо закрыть лизинг суммой, заплаченной покупателем во время сделки. Главное, чтобы с момента заключения договора купли-продажи объекта прошел год – тогда право собственности тут же перейдет на имя клиента.

– Требуется ли страхование жизни и имущества?

– Жизни – не требуется. Имущество страхуется, однако для наших клиентов это даже преимущество, так как сегодня нам доступны самые привлекательные тарифы по страхованию.



