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«Без привязки к курсу, от 9,5 % годовых, совокупный доход семьи». Объясняем, почему лизинг лучше кредита
22.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ко всему новому белорусы подходят с осторожностью, даже если преимущества очевидны. О лизинговых программах и других инструментах, позволяющих покупать недвижимость «без денег», в материале Realt.by.
Почему лизинг лучше кредита
О преимуществах лизинга Realt.by рассказали в отделе продаж жилого комплекса «Променад» представители «АСБ Лизинг» – дочернем предприятии крупнейшего государственного банка страны – «АСБ БЕЛАРУСБАНК». *Этот момент уточняем не случайно. При обращении к финансовым механизмам важна репутация и надежность организации. В целях безопасности сделок советуем прибегать только к проверенным компаниям.
– Что такое лизинг и на каких условиях он дается?
– Лизинг – это вид финансовой аренды. С той лишь разницей, что в финале, как правило, процедура предполагает выкуп предмета договора в собственность. Что касается недвижимости, то нашим законодательством это предопределено, в «АСБ Лизинг» прецедентов не было, –пояснил заместитель начальника отдела лизинговых услуг физлицам Илья Востриков.
– Мы предоставляем лизинг на период до 20 лет – это оптимальный срок, который позволяет пользоваться финансовыми услугами с минимальными нагрузками. При этом сумма сделки фиксируется в белорусских рублях, а значит, не взирая на колебания на валютном или рынке недвижимости, сумма договора остается неизменной. Это является нашим преимуществом, ни один банк на сегодняшний день таких привлекательных условий предложить не может.
– Как и при кредитовании, лизинг предполагает первоначальный взнос – аванс. Согласно законодательству объем аванса должен варьироваться в пределах от 10 до 40% всей суммы сделки. Однако политика лизинговых компаний гораздо гибче, чем у банков. Если у человека есть возможность и необходимость внести сумму больше, чем 40%, то этот вопрос решаем. Разница оформляется в формате первого лизингового платежа. Отметим, что закрыть лизинг можно в любой момент – штрафных санкций за это не предусмотрено. Единственный нюанс – переход права собственности может быть оформлен не ранее, чем через год после заключения договора, – дополнил коллегу начальник отдела лизинговых услуг физлицам Павел Каротких.
– Сегодня все банки устанавливают достаточно жесткие требования к кредитополучателю – серьезные требования к уровню заработной платы заявителей и поручителей, есть ряд ограничений и привязка к картам овердрафт. Доступность – еще одно преимущество лизинга. Для нас первостепенна кредитная история заявителя. Если в этом ключе все хорошо, то проблем не будет. Требования по поручителям минимальны, кроме того – в заявке учитывается совокупный доход семьи. То есть даже если вашей заработной платы недостаточно для получения необходимой суммы, можно приобщить доход родителей, супруга или других родственников. В зачет идут и доходы из-за границы.
– Важно и то, что отделения «БЕЛАРУСБАНКА» есть практически во всех городах Беларуси. Мы представлены очень широко, и это удобно, если заявители или их поручители иногородние. Заявку, к примеру, на квартиру в Минске можно оформить в Бресте или Гомеле, сэкономив время и деньги на дорогу. Помимо этого, лизинговая компания ведет полное сопровождение сделки. Грубо говоря, с клиентом мы встречаемся два раза: один раз, когда он подает заявку, второй – в Агентстве по регистрации и земельному кадастру. Никаких других финансовых затрат, кроме суммы, прописанной в договоре, клиент не несет.
– А кто по договору является собственником недвижимости?
– На весь срок лизингового договора собственником недвижимости является «АСБ Лизинг».
– Как рассчитываются коммунальные платежи, если собственник не физлицо?
– Коммунальные платежи начисляются на физическое лицо, с которым заключен лизинговый договор, поэтому суммы стандартные, действуют тарифы для физических лиц.
– Нужно ли получать разрешение «АСБ Лизинг», чтобы зарегистрировать кого-то в квартиру или сделать перепланировку?
– Нет. Человек может распоряжаться имуществом так, как считает нужным – регистрировать членов семьи, делать ремонт или перепланировку. Главное, чтобы работы были согласованы в необходимых инстанциях, специальное разрешение лизинговой компании не требуется.
– Возможно ли продать объект, если лизинг полностью не погашен?
– Учитывая, что собственником объекта недвижимости на весь срок лизингового договора является лизинговая компания, самостоятельно продать – нельзя. Но варианты есть. Мы всегда идем навстречу клиентам, поэтому в случае необходимости лизинговый договор можно переоформить на покупателя, либо закрыть лизинг суммой, заплаченной покупателем во время сделки. Главное, чтобы с момента заключения договора купли-продажи объекта прошел год – тогда право собственности тут же перейдет на имя клиента.
– Требуется ли страхование жизни и имущества?
– Жизни – не требуется. Имущество страхуется, однако для наших клиентов это даже преимущество, так как сегодня нам доступны самые привлекательные тарифы по страхованию.
– Работаете ли вы напрямую с застройщиками?
– На сегодня мы работаем только с
– Предложение пользуется популярностью и среди наших сотрудников, и это о многом говорит. Это не один, не два, и не три человека. В комплексе продается только готовое жилье, поэтому доступно предложение лизинговой компании. Никаких рисков для нас и наших клиентов нет. На самом деле, люди очень довольны.
«В 10-этажках квартир уже нет, до лета планируется реализовать “высотки”»
В офисе продаж ЖК «Променад» пояснили – сделки по партнерскому соглашению с «АСБ Лизинг» занимают порядка 30% всей реализации. В восьми построенных 10-этажных домах продажи квартир уже закрыты. Поставлена задача распродать два 25-этажных «столбика». Со слов представителей застройщика, продажи идут активно, но выбор пока есть.
Из особенностей новостройки – во всех квартирах высокие потолки (2,7 м), современные планировки, качественная черновая отделка (потолки затерты, стены оштукатурены, установлены удобные выключатели и розетки). Кроме того, в помещениях установлены перегородки, что позволяет сэкономить несколько тысяч долларов – покупатели платят только за полезное пространство.
– Лизинг – не единственный финансовый инструмент, доступный для покупки квартиры в ЖК «Променад», – рассказала специалист по работе с клиентами жилого комплекса «Променад» Александра Есьман. – Мы работаем со всеми банковскими продуктами, наши специалисты владеют ситуацией по процентным ставкам и могут подсказать лучшие кредитные условия. Вместе с тем, застройщик предоставляет и собственную рассрочку. На год – беспроцентная, на два – плюс $20 к «квадрату», на 3 года – плюс $40 за квадратный метр. Первоначальный взнос с рассрочкой составляет 50%, оставшаяся сумма делится равными долями на ежемесячные или ежеквартальные платежи.
Еще один вариант – удобная и комфортная продажа своей квартиры для покупки квартиры в жилом комплексе «Променад». Наши партнеры – агентства недвижимости продают квартиры для наших клиентов, на период продажи понравившаяся квартира в жилом комплексе «Променад» бронируется. Одна из компаний партнеров –
*ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Фото: Павел Садовский
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«Без привязки к курсу, от 9,5 % годовых, совокупный доход семьи». Объясняем, почему лизинг лучше кредита
Ко всему новому белорусы подходят с осторожностью, даже если преимущества очевидны. О лизинговых программах и других инструментах, позволяющих покупать...
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