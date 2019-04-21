Риэлтеров ждут перемены. Минюст корректирует порядок оплаты услуг и создает механизм для получения агентствами развернутых лицевых счетов

Кроме того, планируется внести уточнения в установленный порядок оплаты в целях недопущения взимания двойного вознаграждения за оказание риэлтерских услуг в отношении одного и того же объекта недвижимости — и с продавца, и с покупателя.

Также предлагается исключить предоплату за оказание риэлтерских услуг по представлению информации о предлагаемых к найму объектах и предусмотреть, что оплата услуг осуществляется только после того, как для потребителя подобран объект.

Создается механизм для получения риэлтерами развернутых лицевых счетов

В феврале текущего года расчетно-справочные центры Минска прекратили выдавать агентствам недвижимости копии развернутых лицевых счетов по объектам недвижимого имущества, в отношении которых оказываются риэлтерские услуги. Они ссылаются на статью 32 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», где прописаны меры по защите персональных данных о физических лицах.

Однако риэлтерское сообщество недоумевает, почему до этого времени развернутые лицевые счета выдавались агентствам, а сейчас вдруг установлен запрет.

— Этот вопрос министерством уже прорабатывался. Действительно, в целях защиты имущественных интересов граждан риэлтерские организации нуждаются в получении развернутых лицевых счетов. Это дает возможность провести проверку объекта, в отношении которого оказываются риэлтерские услуги, путем изучения информации о нем. Отсутствие сведений о лицах, ранее проживавших в жилом помещении, делает сделку уязвимой с точки зрения юридических последствий, — говорит Ирина Целиковец.

Она обращает внимание на то, что необходимость получения такой исчерпывающей информации по объектам подтверждается письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 30 мая 2016 года, которое подготовлено с учетом мнения Министерства юстиции (документ размещен в информационно-правовой базе «Консультант»).

— Мы прекрасно понимаем, что сегодня есть объективное ограничение в выдаче развернутых лицевых счетов. Поэтому министерством ведется работа по созданию механизма беспрепятственного предоставления риэлтерским организациям этих сведений путем внесения изменений в законодательство, в частности, в Указ №15 «О риэлтерской деятельности», — уточняет Ирина Целиковец. — При этом мы надеемся, что риэлтеры будут добросовестно использовать эту информацию, действительно анализировать ее и принимать все меры для качественной проверки объекта недвижимости и исключения рисков при заключении сделки.

По словам начальника управления, мониторинг публикаций в интернете свидетельствует о том, что зачастую риэлтерские организации преподносят покупателям развернутые лицевые счета в качестве единственного документа, который дает стопроцентную гарантию защиты их прав, в том числе от признания сделки в будущем недействительной. Однако не единичны случаи, когда, несмотря на получение риэлтерами такой информации, интересы покупателей не были защищены. Поэтому важно не только получить информацию, но и качественно ее использовать.

Отдельные организации дают неправомерные разъяснения потребителям о том, что в случае оказания риэлтерских услуг только продавцу «чистота сделки» не должна проверяться. Развернутый лицевой счет будет ими запрошен, и информация о продаваемом объекте будет изучаться, если договор с риэлтерской организацией также заключит и покупатель.

— Однако это не так. Законодательством прямо предусмотрено, что риэлтерская организация обязана препятствовать удостоверению и государственной регистрации сделки, которая может быть признана недействительной по основаниям, предусмотренным законодательством, — уточняет начальник управления министерства. — Поэтому если риэлтерская организация заключила с продавцом договор на оказание ему услуг по продаже объекта, то она обязана проверить всю информацию о данном объекте, причем вне зависимости от того, какой конкретно покупатель хочет приобрести объект: заключивший с риэлтерской организацией договор или нет. Ведь принимая на себя обязанности по продаже объекта, риэлтерская организация тем самым принимает на себя и ответственность за совершаемую сделку.