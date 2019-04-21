«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска

Источник материала: realt.by

Объявление о продаже «Богемы» на днях появилось на Realt.by. Действующий ночной клуб с рестораном и караоке выставили в продажу в преддверии сезона. В стоимость включено все оборудование, укомплектованный штат, рабочий сайт и соцсети. База постоянных гостей — 15 тыс. человек.





Клуб находится по адресу проспект Машерова, 11, и занимает более 500 «квадратов» на 1-м этаже. Здание оборудовано тремя отдельными входами и парковкой, утвержден ночной режим работы. Помещение в аренде.









Высота потолков — 5 метров, ремонт выполнен в 2019 году. Звуковое оборудование привезено из Англии, мебель — итальянская, есть возможность обустроить террасу с видом на проспект. В здании установлены приборы учета электричества, вытяжная вентиляция, кондиционеры.





В объявлении сказано, что действующий семейный бизнес быстро окупаемый и высокорентабельный. Продавец готов оказать консультации по ведению и сопровождению бизнеса, но сам вести дела дальше не может. Причина продажи — эмиграция за рубеж. Выставлен ночной клуб за 530 тыс. долларов, при условии залога собственник может рассмотреть рассрочку. Фото: из объявления о продаже клуба. Читайте также: ФОТОФАКТ: бизнес-центр на Октябрьской «поднялся» выше Дворца профсоюзов Сколько новых гостиниц откроется в Минске в 2019 году