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«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска
22.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Клуб находится по адресу проспект Машерова, 11, и занимает более 500 «квадратов» на 1-м этаже. Здание оборудовано тремя отдельными входами и парковкой, утвержден ночной режим работы. Помещение в аренде.
Высота потолков — 5 метров, ремонт выполнен в 2019 году. Звуковое оборудование привезено из Англии, мебель — итальянская, есть возможность обустроить террасу с видом на проспект. В здании установлены приборы учета электричества, вытяжная вентиляция, кондиционеры.
В объявлении сказано, что действующий семейный бизнес быстро окупаемый и высокорентабельный. Продавец готов оказать консультации по ведению и сопровождению бизнеса, но сам вести дела дальше не может. Причина продажи — эмиграция за рубеж. Выставлен ночной клуб за 530 тыс. долларов, при условии залога собственник может рассмотреть рассрочку.
Фото: из объявления о продаже клуба.
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