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«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска

22.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Объявление о продаже «Богемы» на днях появилось на Realt.by. Действующий ночной клуб с рестораном и караоке выставили в продажу в преддверии сезона. В стоимость включено все оборудование, укомплектованный штат, рабочий сайт и соцсети. База постоянных гостей  15 тыс. человек.

«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска

Клуб находится по адресу проспект Машерова, 11, и занимает более 500 «квадратов» на 1-м этаже. Здание оборудовано тремя отдельными входами и парковкой, утвержден ночной режим работы. Помещение в аренде.

«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска
«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска
«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска
«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска

Высота потолков  5 метров, ремонт выполнен в 2019 году. Звуковое оборудование привезено из Англии, мебель  итальянская, есть возможность обустроить террасу с видом на проспект. В здании установлены приборы учета электричества, вытяжная вентиляция, кондиционеры.

«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска
«Богему» продают вместе с сотрудниками. Сколько стоит один из самых популярных ночных клубов Минска

В объявлении сказано, что действующий семейный бизнес быстро окупаемый и высокорентабельный. Продавец готов оказать консультации по ведению и сопровождению бизнеса, но сам вести дела дальше не может. Причина продажи  эмиграция за рубеж. Выставлен ночной клуб за 530 тыс. долларов, при условии залога собственник может рассмотреть рассрочку.

Фото: из объявления о продаже клуба.

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Теги: Минск
 
 
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Объявление о продаже «Богемы» на днях появилось на Realt.by. Действующий ночной клуб с рестораном и караоке выставили в продажу в преддверии сезона. В стоимость...
 
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