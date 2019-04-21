Пять главных выводов из послания Лукашенко за пять минут

Источник материала: Tut.by

В этот раз послание белорусского президента народу и парламенту получилось без особых сенсаций, но со странностями — например, Лукашенко практически не говорил о России. Из двух с половиной часов общения президента с депутатами, мы можем сделать пять выводов. Об этом очередной выпуск «Разжевано».