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Пять главных выводов из послания Лукашенко за пять минут
22.04.2019 11:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этот раз послание белорусского президента народу и парламенту получилось без особых сенсаций, но со странностями — например, Лукашенко практически не говорил о России. Из двух с половиной часов общения президента с депутатами, мы можем сделать пять выводов. Об этом очередной выпуск «Разжевано».
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Очередной выпуск «Разжевано» - о самом важном в недавнем послании президента народу и парламенту.
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