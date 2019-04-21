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Канопацкая: нет оснований для досрочных выборов в парламент

22.04.2019 11:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оппозиционный депутат Анна Канопацкая заявила, что сегодня нет оснований для досрочного прекращения полномочий парламента. Так она отреагировала на планы Александра Лукашенко назначить выборы в ноябре 2019 года, что сократит срок полномочий Палаты представителей шестого созыва примерно на 10 месяцев.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Хочу обратить внимание, [президент] не назначил выборы, а лишь озвучил предполагаемую дату выборов. В этой связи я, как депутат Палаты представителей, должна заметить, что процедуры и назначения внеочередных выборов, и досрочного прекращения полномочий парламента четко регламентированы Конституцией Республики Беларусь. Оснований для этого сегодня нет абсолютно никаких.

Канопацкая отмечает, что заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной о том, что выборы в 2020 году проводить нецелесообразно из-за политизации общества, не является конституционным основанием для внеочередных выборов.

Напомним, во время послания народу и парламенту Александр Лукашенко заявил:

— Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — день Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день. К этой дате будем близко ориентироваться без всяких идеологических посылов.

Позже, Лидия Ермошина предложила 17 ноября как удобную дату для парламентских выборов.

Из-за того, что новый парламент должен собраться на первое заседание в течение месяца после выборов, а срок работы нынешнего парламента истекает в октябре 2020 года. Это значит, что он не доработает около 10 месяцев своего конституционного срока в четыре года.

Сторонники точки зрения о том, что в этом нет нарушения закона, указывают на то, что единственное ограничение по срокам парламентских выборов — они должны пройти не позднее чем за месяц до истечения полномочий предыдущего парламента. А прямого, четко сформулированного запрета назначать выборы раньше в белорусских законах нет.

 
 
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Канопацкая отмечает, что заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной о том, что выборы в 2020 году проводить нецелесообразно из-за политизации общества, не является...
 
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