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Канопацкая: нет оснований для досрочных выборов в парламент
22.04.2019 11:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оппозиционный депутат Анна Канопацкая заявила, что сегодня нет оснований для досрочного прекращения полномочий парламента. Так она
— Хочу обратить внимание, [президент] не назначил выборы, а лишь озвучил предполагаемую дату выборов. В этой связи я, как депутат Палаты представителей, должна заметить, что процедуры и назначения внеочередных выборов, и досрочного прекращения полномочий парламента четко регламентированы Конституцией Республики Беларусь. Оснований для этого сегодня нет абсолютно никаких.
Канопацкая отмечает, что заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной о том, что выборы в 2020 году проводить нецелесообразно из-за политизации общества, не является конституционным основанием для внеочередных выборов.
Напомним, во время послания народу и парламенту Александр Лукашенко
— Я не определялся по дате, но если это приемлемо по закону, у нас есть хороший праздник — день Октябрьской революции, 7 ноября, выходной день. К этой дате будем близко ориентироваться без всяких идеологических посылов.
Позже, Лидия Ермошина
Из-за того, что новый парламент должен собраться на первое заседание в течение месяца после выборов, а срок работы нынешнего парламента истекает в октябре 2020 года. Это значит, что он не доработает около 10 месяцев своего конституционного срока в четыре года.
Сторонники точки зрения о том, что в этом нет нарушения закона,
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Канопацкая отмечает, что заявления главы ЦИК Лидии Ермошиной о том, что выборы в 2020 году проводить нецелесообразно из-за политизации общества, не является...
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