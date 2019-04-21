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В Брестской области милиция разогнала встречу анархистов: задержаны 6 человек
22.04.2019 12:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 апреля в Брестской области милиция разогнала встречу анархистов. Задержаны шесть человек. Об этом
По информации активиста, сотрудники милиции пришли в лагерь анархистов около 14.00. Участников встречи задержали и доставили в райотдел милиции. Позже пять человек отпустили, а шестерых поместили в изолятор временного содержания Кобрина.
В пресс-службе областной милиции TUT.BY не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании анархистов. В 6-м управлении по Брестской области главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД также воздержались от комментариев. С пресс-секретарем МВД Ольгой Чемодановой на момент подготовки публикации связаться не удалось.
Информацию о задержании шестерых молодых людей Радио «Свобода»
«Да, у нас 6 человек таких есть. Их обвиняют в мелком хулиганстве, их виновность определит суд», —
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