Активист оппозиции Валентин Трокский задержан до суда за участие в пикете в защиту Куропат

Источник материала: Tut.by

Активист оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Валентин Трокский задержан за участие в пикете в защиту Куропат, сообщил БелаПАН ответственный секретарь оргкомитета Сергей Спарыш.



Фото из фейсбука Сергея Спарыша

По его словам, Трокский и еще несколько человек в полдень 21 апреля провели акцию на площади Свободы в Минске. Активиста задержали сотрудники милиции после того, как он развернул плакат, на котором был изображен крест и написана строка из стихотворения Владимира Некляева: «Ты чуеш стогны? Гэта Курапаты».

Спарыш уточнил, что сейчас Трокский находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на Окрестина, когда состоится суд, неизвестно.



Момент задержания Трокского. Фото из фейсбука Сергея Спарыша

4 апреля на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты под Минском по решению властей были снесены и вывезены в неизвестном направлении 70 деревянных крестов, установленных активистами. 13 апреля были демонтированы еще 24 металлических креста. Эти действия вызвали негативный резонанс в обществе, снос крестов осудили представители разных христианских конфессий. В связи с событиями в Куропатах было задержано более 20 человек.

20 апреля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, заявил , что не стоит преувеличивать градус политизации темы Куропат.

Говоря о наведении в Куропатах порядка, он отметил: «Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка. Но и на «Большом разговоре» я сказал: «Хорошо, если на то пошло, надо президенту и здесь порядок навести, я постараюсь». По словам Лукашенко, работы в урочище продолжатся: «Я пытался сделать от души. И это еще не окончание. Мы приведем в порядок это урочище. Мы извинимся перед этими людьми за то, что мы ворошим их прах».