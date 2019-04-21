Из-за некачественной российской нефти вышло из строя оборудование на Мозырском НПЗ

Источник материала: Tut.by

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Информация об этом размещена на сайте предприятия.



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

На НПЗ констатировали, что в течение последних нескольких дней завод перерабатывает нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования. Так, 20 апреля на установке ЛК-6У № 2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций. Ремонтно-механическое производство предприятия произвело демонтаж указанного оборудования и приступило к ремонту.

Предварительное комиссионное обследование с участием представителей концерна «Белнефтехим», ГНУ «ФТИ НАН Беларуси», Белорусской торгово-промышленной палаты, Мозырского отдела ГОУ Госпромнадзора и ОАО «Мозырский НПЗ» установило признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.

По словам гендиректора Мозырского НПЗ Виталия Павлова, в этой ситуации специалисты предприятия действовали быстро и четко. На заводе был организован усиленный контроль за состоянием оборудования и ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

Несмотря на возникающие проблемы, связанные с коррозионным износом оборудования, «Мозырский НПЗ» по-прежнему выпускает товарную продукцию, соответствующую международным стандартам качества, в полном ассортименте, заверили на предприятии.

Министерство энергетики России признает факт снижения качества нефти по трубопроводу «Дружба», заявляя , что ухудшение качества нефти «носит технический характер». В ведомстве подчеркнули, что проблема «не связана с вопросами, которые обсуждаются с белорусскими партнерами в части взаимоотношений в нефтегазовой сфере на средне- и долгосрочную перспективу».