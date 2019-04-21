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Румас рассказал о росте зарплат в Беларуси
22.04.2019 12:52 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сергей Румас озвучил размер выросшей в марте средней зарплаты по стране. Премьер-министр также рассказал об опережающем прогнозы росте ВВП.
Как рассказал в эфире телеканала «
«Заработная плата за март месяц превысила не только 1000 рублей — примерно 1057 рублей средняя зарплата по марту — но и превысила уже 500 долларов. То есть ту целевую задачу президента она уже достигла. И в целом за квартал она составляет 1011 рублей», — сказал премьер-министр, добавив, что чиновники помнят слова президента из его послания народу и парламенту о работе над зарплатой малоимущих слоев.
Румас также рассказал о том, что экономика Беларуси в первом квартале показала опережающий прогнозы рост. ВВП растет немного быстрее, чем планировали чиновники.
«Экономика набирает рост. Валовый внутренний продукт вырос по результатам квартала уже на 1,1%. Это даже несколько выше прогноза, который правительство планировало. Хочу сказать, что мы идем целенаправленно и планомерно к задаче, которую определил президент: рост ВВП практически в два раза до 100 млрд долларов к 2025 году. На этот год рост должен составить 104%. Этот рост у нас разбит на кварталы и пока правительство находится в рамках и по некоторым показателям даже выше этого роста», — сказал Сергей Румас.
Премьер также добавил, что в правительстве будет детально изучено послание Александра Лукашенко и составлен план действий исходя из заявлений главы государства.
Напомним, что во время совего послания народу и парламенту 19 апреля, Александр Лукашенко
В марте Совмин
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Сергей Румас озвучил размер выросшей в марте средней зарплаты по стране. Премьер-министр также рассказал об опережающем прогнозы росте ВВП.
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