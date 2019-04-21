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Румас рассказал о росте зарплат в Беларуси

22.04.2019 12:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сергей Румас озвучил размер выросшей в марте средней зарплаты по стране. Премьер-министр также рассказал об опережающем прогнозы росте ВВП.

Как рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Сергей Румас, средняя по стране зарплата в марте превысила психологический порог в 1000 рублей. 

«Заработная плата за март месяц превысила не только 1000 рублей — примерно 1057 рублей средняя зарплата по марту — но и превысила уже 500 долларов. То есть ту целевую задачу президента она уже достигла. И в целом за квартал она составляет 1011 рублей», — сказал премьер-министр, добавив, что чиновники помнят слова президента из его послания народу и парламенту о работе над зарплатой малоимущих слоев.

Румас также рассказал о том, что экономика Беларуси в первом квартале показала опережающий прогнозы рост. ВВП растет немного быстрее, чем планировали чиновники.

«Экономика набирает рост. Валовый внутренний продукт вырос по результатам квартала уже на 1,1%. Это даже несколько выше прогноза, который правительство планировало. Хочу сказать, что мы идем целенаправленно и планомерно к задаче, которую определил президент: рост ВВП практически в два раза до 100 млрд долларов к 2025 году. На этот год рост должен составить 104%. Этот рост у нас разбит на кварталы и пока правительство находится в рамках и по некоторым показателям даже выше этого роста», — сказал Сергей Румас.

Премьер также добавил, что в правительстве будет детально изучено послание Александра Лукашенко и составлен план действий исходя из заявлений главы государства.

Напомним, что во время совего послания народу и парламенту 19 апреля, Александр Лукашенко приказал чиновникам держать инфляцию в рамках 5%, а также повышать зарплаты наиболее уязвимым категориям работников. Президент также отметил, что в 2019 году должны вырасти и пенсии. 
 
В марте Совмин утвердил в Беларуси новую тарифную ставку и базовую величину для бюджетников и работников организаций, чей труд приравнен к их труду. Согласно прогнозу, темп роста средней зарплаты в 2019 году должен составить 3,5%, а в бюджетной сфере — 4,5%.
 
 
 
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Сергей Румас озвучил размер выросшей в марте средней зарплаты по стране. Премьер-министр также рассказал об опережающем прогнозы росте ВВП.
 
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