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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

22.04.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Цены на вторичном рынке жилья белорусской столицы стабилизировались. За последнюю неделю индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет 1343 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1243 $/м2. С начала года было лишь три случая роста цен на первичном рынке жилья, среди них две последние недели.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

На вторичном рынке намечается новая тенденция – третью неделю подряд предложение квартир обновляет максимум с начала года. За последние 7 дней выставленных на продажу объектов стало больше на 1,2%. Ощутимо выросло предложение 1-комнатных квартир (+3,2%), трех- и четырехкомнатных стало больше на 1%. Для «двушек» неделя прошла без изменений.

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Структура предложения по типам квартир выглядит на 22 апреля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

Небольшой рост цен наблюдался у 2-комнатных (+0,1%) и 4-комнатных квартир (+0,2%). «Однушки» и «трешки» подешевели за неделю на 0,1%.

Изменение цен в районах Минска на 22 апреля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

Лишь в двух районах по итогам недели была зафиксирована отрицательная ценовая динамика. В Партизанском районе темпы снижения цен достигли 0,8%, а в Заводском – 0,4%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Центральном (+1,0%) и Ленинском (+0,6%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 апреля 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 767 $/м2 (+0,3%), Витебск – 614 $/м2 (+1%), Гомель – 620 $/м2 (-0,3%), Гродно – 693 $/м2 (+0,4%), Могилев – 623 $/м2 (+0,1%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 1,0% и составляет 2680 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1593 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,3% и составляет 963 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 15 по 22 апреля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
 
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