Эксперты о том, что ждет Украину с президентом Зеленским, и как он будет выстраивать отношения с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Президентские выборы в Украине закончились победой Владимира Зеленского. Украинцы 22 апреля не проснулись в новой стране, но ожидают от нового главы государства немало. О том, какие ожидания Зеленский сможет оправдать, какие трудности его ждут и будет ли у него «медовый месяц» на «раскачку», TUT.BY поговорил с экспертами.

«Украинцам надо забыть хотя бы на время о выборах, пройти эмоциональную реабилитацию»





Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что ожидания от нового президента у украинцев разные, поскольку выборы в таких молодых демократиях как Украина всегда приводят к определенному электоральному расколу.

— Я думаю, что абсолютному большинству украинцев надо сейчас выдохнуть, успокоиться, забыть хотя бы на время о выборах и пройти какую-то эмоциональную и психологическую реабилитацию. Потому что эмоций было очень много и от них надо отойти. Что касается ожиданий от нового президента, то они очень разные: с одной стороны, те, кто поддерживал Зеленского, ждут от него радикальных политических изменений. Это главное настроение, которое привело к победе Зеленского, с другой — желание абсолютного большинства украинцев поменять власть. Недовольство президентом Порошенко было очень большим, и оно привело к таким результатам. Кроме того у украинцев был большой запрос на новые лица во власти, поэтому они поддержали не политика, — говорит Фесенко.

Но, по мнению политолога, именно в этом и заключается главная «ловушка» для президента Зеленского: ожидания от него у населения очень высокие, а возможностей для того, чтобы ответить на них, гораздо меньше. У Зеленского нет влияния на правительство, нет большого числа сторонников в Раде, поэтому кадровые решения и первые законодательные инициативы провести через парламент ему будет крайне сложно.

Также, по данным социологов, почти 40% украинцев хотят снижения коммунальных тарифов. Юлия Тимошенко и некоторые другие кандидаты очень разогрели эти настроения и недовольства высокими тарифами. А в первые дни своего президентства Владимир Зеленский получит неприятный подарок: повышение цены на газ, что спровоцирует повышение коммунальных тарифов, которое ударит по рейтингу его популярности.

— Возможно, первые два-три месяца по опыту нашей политики и других стран, будет такой honeymoon — «медовый месяц», когда ожидания будут доминировать. Но без влияния на правительство он вряд ли сможет поменять тарифную политику. Тем более, здесь еще идет речь об обязательствах перед МВФ, — говорит Фесенко.

Также от Зеленского украинцы ожидают посадок коррупционеров, высокопоставленных чиновников и политиков: соратников Порошенко и самого пока еще действующего президента. Но сделать это будет крайне сложно.

— Чтобы эффективно действовать в вопросах борьбы с коррупцией, президенту придется назначить своего генпрокурора, сменить главу СБУ. Делать это придется через парламент, для Зеленского это будет непросто. К тому же, новые антикоррупционные структуры формально не подконтрольны президенту. То есть, опять же, ожидания есть, а возможности сильно ограничены, — говорит политолог.

Что касается достижения мира на Донбассе, о котором новый президент говорил будучи еще кандидатом, то он зависит лишь от Владимира Путина и его желания пойти на компромисс. Поэтому, резюмирует политолог, отсутствие у Зеленского возможностей оправдать ожидания приведет к остыванию эмоций украинцев через полгода, и снижению его рейтинга в два раза через год.

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что «медового месяца» у Зеленского не будет и дальше его ожидает немало трудностей: некомпетентность нового президента и всей его новой команды приведет к обвалу его рейтинга, конфликтам и скандалам в его команде.



Фото: facebook.com/gaidaisergii

— Колоссальные сложности ждут Зеленского в Верховной Раде. Рейтинг президента будет падать и ему будет сложно формировать новую политическую силу. В Раде будет новая команда Порошенко — он уже заявил, что остается в политике. Порошенко будет формировать вокруг себя антипрезидентскую силу и первая тема, которая там возникнет — лишение президента полномочий. То, о чем говорила Юлия Тимошенко — переход к парламентско-президентской республике, а то и вовсе к парламентской, — перечисляет Сергей Гайдай будущие сложности нового президента страны.

Политтехнолог считает, что победить Владимиру Зеленскому помог отказ от старых политтехнологий вроде подкупа избирателей, развязывания «маленькой войны» и обмана — трех китов, на которых держатся традиционные практики политтехнологов.

— Как ни странно, но политтехнология в этой компании была сильнее у Порошенко. А Зеленского несла волна, и главное было не совершать фатальных ошибок. Команда Зеленского под конец очень хорошо серфила, поймав ситуацию за хвост. И это означает конец старой формации политтехнологий. Зеленский — это новая эпоха. А инстаграмм с фейсбуком сегодня побеждают билборды, листовки и газеты. И рано или поздно вам придется упаковывать горькую правду в понятные и привлекательные для избирателя лозунги, и работать с умным избирателем. Команда Зеленского и правда провела неплохую кампанию, — говорит Гайдай.

Комментируя заявление Петра Порошенко о намерении остаться в политике, Сергей Гайдай отмечает, что это может стать серьезной ошибкой. Если коллективный Порошенко останется в политике, Зеленскому не дадут работать — за эти годы они сформировали серьезную информационную машину, говорит эксперт.

— Зеленский, понятно, это не уберет, и я за свободу слова. Это полезная вещь, — говорит Сергей Гайдай. — Но если Зеленский не вычистит Порошенко и его окружение, ничего не будет. Поэтому первым делом он должен назначить жесткого, независимого даже от него генерального прокурора. А под Раду придется договариваться, работать с теми депутатами, которые «непропорошенковские», — считает Гайдай.

«Лукашенко был на инаугурации у Порошенко — завязались хорошие отношения, надо повторить с Зеленским»

В отношениях Беларуси и Украины очень много было завязано на личных хороших отношениях президентов Лукашенко и Порошенко. Сейчас же, считает политолог, в интересах обеих стран сохранить партнерские отношения в экономике.





— В политике это вряд ли возможно, Лукашенко и Зеленский — совершенно разные люди, из разных поколений и с разными взглядами на политику и жизнь. Какая-то встреча между ними, наверное, состоится, знаю, что белорусская сторона уже ищет контакты с командой Зеленского. Сохранять отношения необходимо, и, думаю, до парламентских выборов в Украине стороны будут обеспечивать сохранение всех предыдущих договоренностей через контакты в правительстве. А уже после формирования новой команды будут выстраиваться какие-то личные отношения президентов, — считает Владимир Фесенко.

Политолог отмечает: стартом для начала личных отношений Лукашенко с Порошенко стал приезд белорусского президента на инаугурацию нового президента Украины в 2014 году. Поэтому, возможно, Александр Лукашенко повторит этот опыт, чтобы установить отношения с Владимиром Зеленским. Но интересны обеих стран в любом случае будут подталкивать к тому, чтобы сохранить партнерство и добрососедство, считает политолог.