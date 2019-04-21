«По-человечески жаль и Владимира Александровича, и Петра Алексеевича». День выборов с кандидатами

Источник материала: Tut.by

В Украине прошли президентские выборы, победу на которых одержал шоумен Владимир Зеленский. Человек, никогда не участвовавший в политике, набрал рекордные для истории украинских выборов 73%. Но даже те украинцы, что голосовали за него, сидя в воскресенье вечером в штабе уже не кандидата, а президента, признавались, что не очень понимают, что он будет делать дальше. Журналист TUT.BY, побывал на в штабах кандидатов в день выборов, и составил свое впечатление об атмосфере в них.





Кроме выполнения обещаний, новому президенту придется научиться все-таки отвечать на вопросы

— Ну, что там в Киеве? Как тебе Зеленский? — писали утром 22 апреля мне в мессенджеры коллеги и знакомые, знающие, что я в Киеве.

— Ну, у нас в отеле наутро после выборов наконец появилась горячая вода, — меланхолично отвечала я.

На самом деле эта шутка довольно горькая: перемен ждать украинцам еще долго. С одной стороны, кандидат Владимир Зеленский подстраховался, не давая никаких конкретных обещаний своим избирателям ни в предвыборной программе, ни в тех немногочисленных интервью, что он раздал журналистам перед обоими турами выборов. С другой, вечером 21 апреля после 20.00, когда были объявлены данные первых экзитполов и на большой экран в его штабе была выведена цифра 72%, он перестал быть кандидатом, ловко не отвечающим ни на один вопрос, и стал президентом 40-миллионной страны. Политологи уже отметили , что отсутствие как таковых обещаний, ни в коем разе не снимает с него груз ожиданий, которые украинцы «сняли» с Петра Порошенко и переложили на Владимира Зеленского.

Кроме выполнения обещаний, новому президенту Украины придется научиться все-таки отвечать на вопросы. Многие журналисты, работавшие в штабе Зеленского в ночь выборов, в разговорах отмечали, что ни в одном интервью он не давал четких ответов на четкие вопросы. Подтвердилось это еще раз во время первой небольшой пресс-конференции, которую Владимир Зеленский дал у себя в штабе спустя час после оглашения первых результатов.

Тут надо понимать, что в зале находилось несколько сотен журналистов и модератор предупредил, что «у Владимира Александровича есть время лишь на пару вопросов». Поэтому право их задать предоставили украинским СМИ, не забыв об уловке: два вопроса с комментарием «чтобы нас не обвинили в том, что мы не даем задавать острые вопросы» разрешили задать журналистам изданий, которые нелестно писали о Зеленском несколько недель кряду. Но ни на один простой или острый вопрос Зеленский толком не ответил. Понятно, что на первой пресс-конференции, если ты стал президентом час назад, стоит воздержаться от резких заявлений относительно отношений с Россией и Владимиром Путиным. Но когда на вопрос о том, министром чего он бы назначил опытного Петра Порошенко, новый президент отвечает: «Я спрошу у общества, кем оно хочет, чтобы я его назначил», это заставляет думать, что он вообще не воспринимает ни один вопрос всерьез.

Бывший монастырь против «вертолетной площадки Якуновича»

Зато всерьез команда Зеленского подошла к выбору помещения для штаба. Было ощущение, что и здесь кандидаты соревнуются, и что у команды Зеленского установка была простой: максимально отличаться от штаба Порошенко и показать разрыв между «старым» и «новым». И у нее, к слову, это получилось. Но интересен и еще один момент: со зданиями, где были оба штаба, так или иначе связаны экс-президенты Украины — Виктор Ющенко и Виктор Янукович.

Штаб еще действующего президента располагался в здании, где в XVII веке был Вознесенский девичий монастырь. В 2006 году Виктор Ющенко инициировал создание на этом месте национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».



Фото: Википедия

Пресс-центр на время первого и второго туров выборов организовали в большом просторном «ангаре».

В одной части была установлена сцена, где выступали общественные деятели, политики и даже военные, поддерживающие Петра Порошенко.





Во второй части работал кейтеринг, где угощали кофе, бутербродами и выпечкой. Но в целом атмосфера была довольно угнетающая: спикеры, выступающие для пустого зала, красная дорожка, на которой никто не фотографируется, ожидание проигрыша.

Все это сильно контрастировало с тем, что было в штабе Зеленского, который расположился в современном здании — в конгрессно-выставочном центре «Парковый», известном как «вертолетная площадка Януковича» : экс-президент Виктор Янукович планировал использовать площадку, чтобы добираться на вертолете из Межигорья.



Фото: delo.ua

Штаб занял третий этаж, где находятся два бара. Обстановка соответствующая: клубная музыка, бесплатный алкоголь, настольные игры, викторины и розыгрыши.





«Знаю, что они долго искали помещение, чтобы создать домашнюю атмосферу, чтобы все чуствовали себя расслабленно, и чтобы отличаться от другой команды, если вы понимаете, о чем я», — тихонько рассказывает журналист, работавший с командой Зеленского.





И это у команды Зеленского и правда получилось. Вообще, у команды нового президента многое получалось хорошо. Например, лучше, чем кандидат, скрывать удивление, увидев итоги голосования.





Сам Зеленский, стоя на сцене, казался очень растерянным, как будто не ожидал ни победы, ни таких больших итоговых цифр. Люди, которые смогли пообщаться с Владимиром Зеленским 21 апреля в штабе после оглашения результатов, рассказывают, что пока его команда и он лично и правда пребывают в эйфории.

Вообще, решение идти в политику было не индивидуальным, а коллективным решением «квартальцев», как их называют украинцы, — команды Зеленского по «Кварталу-95». И в прошлом году они приняли это решение, чтобы «хайпануть»: раскрутить новый сезон сериала «Слуга народа» и дать старт для парламентской кампании — именно в ней Зеленский собирался участвовать изначально. Но когда команда Зеленского поняла, что может выиграть, амбиции сыграли свою роль. Правда, такой разгромной победы «квартальцы» не ожидали: по некоторым данным график их концертов с участием Владимира Зеленского был расписан до 1 июня.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Эйфория совсем скоро сменится буднями: команде нового президента придется сначала решить кадровый вопрос, а после и все проблемы, что на нее навалятся. Спикер команды Зеленского Дмитрий Разумков на брифинге в штабе назвал обещание снять неприкосновенность с депутатов «притчей во языцех, которая переходит от президента к президенту», и сказал, что пора бы этот вопрос снять раз и навсегда.

«Чтобы «следующие депутаты пришли в Раду с чистой совестью», — заявил Разумков.

Помимо этого команде придется решать проблему повышения цен на газ, а за ними и коммунальных тарифов, тлеющего конфликта на Донбассе. Зеленскому придется вникнуть и в «подплывающую» специфическую проблему Львова и Галичины, где, как отмечают политологи, есть слой людей с крайне националистическими настроениями. Второго Донбасса там не будет, но неприятный момент для Зеленского может случится.

— Если честно, мне по-человечески жаль и Владимира Александровича и Петра Алексеевича, — говорит человек, приближенный к штабу нового президента, вечером после оглашения итогов голосования. — Порошенко сделал, что мог, но ему этого «что мог» не простили, а Зеленский взвалил на себя такой груз ответственности, который еще надо потянуть. Мы, конечно, его поддерживаем, но отвечать перед народом все-таки будет он — главнокомандующий и гарант Конституции.