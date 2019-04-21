Мингорисполком разрешил «Чернобыльский шлях», но у оргкомитета нет средств на милицию

Источник материала: Tut.by

Власти Минска разрешили заявителям «Чернобыльского шляха» провести шествие 26 апреля, в 33-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом БелаПАН сообщила сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова, которая 22 апреля вместе с другими заявителями посетила Мингорисполком.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Помимо Ковальковой заявку на «Чернобыльский шлях» в горисполком 8 апреля подали член Партии БНФ Дмитрий Касперович и активист движения солидарности «Разам» Геннадий Дроздов. Всего организацией акции занимается восемь политических и общественных структур. Помимо упомянутых Партии БНФ, движения «Разам» и БХД в оргкомитет входят партия «Зеленые», движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и экологическая организация «Экодом».

По словам Ковальковой, в этом году представители горисполкома разрешили сбор участников шествия на площадке перед зданием президиума Национальной академии наук. Согласно заявке сбор запланирован на 17.30, начало шествия — на 18.30. Ожидается, что демонстранты пройдут по улице Сурганова до памятника жертвам Чернобыля около храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в парке Дружбы Народов.

Вместе с тем, отметила Ковалькова, представители Мингорисполкома не разрешили заявителям самостоятельно организовать охрану общественного порядка во время акции, они настояли на том, чтобы организаторы заключили соответствующий договор с милицией и впоследствии оплатили его.

По словам Ковальковой, на оплату услуг правоохранительных органов потребуется около 7,5 тыс. рублей, таких денег у организаторов «Чернобыльского шляха» нет.

Ковалькова сообщила, что сегодня оргкомитет акции соберется, чтобы обсудить, как поступить в этой ситуации. Она не исключила, что из-за недостатка средств организаторы могут вовсе отказаться от шествия и провести мероприятие в ином формате.

Ранее заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук заявлял БелаПАН, что «Чернобыльский шлях» в этом году направлен на то, чтобы «почтить память ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и пострадавших, а также выразить протест против строительства Белорусской АЭС».

«Если говорить о теме независимости Беларуси, которая сейчас становится актуальной, то как раз атомная станция может быть угрозой энергетической независимости страны. Также в связи с недавними событиями мы хотим, чтобы люди выразили свою позицию еще и по теме Куропат. В Беларуси две большие беды — Чернобыль и проблема Куропат. В моральном плане они связаны между собой», — отмечал он.